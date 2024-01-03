2千碗臘八粥結緣 汐止江北里民心暖呼呼

為了紀念釋迦牟尼成道的日子，國際佛光會每年的農曆12月初八，都會舉辦送臘八粥結緣的活動，今年汐止一分會再度與江北里合作，今(3)日一早在活動中心，烹煮好幾鍋的臘八粥，分裝成二千碗提供民眾免費享用，雖然，冷氣團報到，天氣冷颼颼，不過，活動中心裡，卻是暖呼呼。

國際佛光會汐止一分會再度與江北里合作，前一天就先忙著備料，一早就到市民活動中心開始烹煮臘八粥，當天要準備大概二千碗的臘八粥，江北里的志工也出動一起幫忙，粥煮好了，外頭的志工開始忙著裝碗，除了許多分裝成箱要送給弱勢團體，現場也有不少民眾來，吃碗平安粥，寒冬中好溫暖。

江北里長謝祚敏表示，今天非常感謝佛光山法師、督導等，來江北里舉辦煮臘八粥感恩活動，也很感謝志工義工，從昨天就開始備料，今天清晨5點多就到活動中心幫忙，大概送出2000杯的臘八粥和鄉親結緣，一早就有廣播，很多里民都來一起結緣。

國際佛光會師父妙澄指出，每年的農曆12月初八都會舉辦臘八節的活動，希望透過煮臘八粥來慶祝佛陀成道日，會員從昨天就經過一整天的備料，今天一早就來煮了好幾大鍋，大約2000杯的臘八粥，學習佛陀的精進。