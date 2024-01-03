選舉公報10日前送達 汐止公所動員加班裝訂

離選舉投票日，剩下不到十天，現在選舉公報、還有投票通知單已經送到公所進行裝訂作業，因為，這次時間緊迫，汐止區公所動員加班裝訂，預計10日之前，要全部送達，另外，選務中心也表示，這次選舉，也要請選民，看清楚公報附註的注意事項、還有投票通知單的訊息。

這次的作業時間，只有10天左右，真的很緊迫，在汐止區公所一樓的民政課，這兩天就好像加工廠一樣，辦公桌、櫃子、地上，全都擺滿了一疊疊的選舉公報，而課員們則是全都忙著在裝訂，包括公報、投票通知單，要裝訂在一起，接著要趕著發送。

汐止選務中心主任委員林明玲表示，有關第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，本區總統選舉人數為180,932人；立委不分區選舉人數為181,188人；立委區域及原住民選舉人數為179,722人，本區共設置126個投開票所。選舉公報及投票通知單已於1/2開始裝訂並陸續分送至選舉人的家戶，法定送達日期為113年1月10日前，倘若未收到可電洽汐止區公所民政課，由里幹事協助查核無誤後會再進行補送。

林明玲也再次提醒大家，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉訂於113年1月13日(星期六)投票，投票時間自上午8時起至下午4時止，請各位鄉親務必抽空並攜帶本人國民身分證、印章和投票通知單到指定的投票所投下自己神聖的一票。