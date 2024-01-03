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三芝幼兒園結合在地資源 培養學生美感教育

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
三芝幼兒園舉辦了一場主題課程的高峰活動，展現了一場充滿教育性、豐富在地文化和視覺美感的活動。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝幼兒園舉辦了一場主題課程的高峰活動，展現了一場充滿教育性、豐富在地文化和視覺美感的活動。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市立三芝幼兒園舉辦了一場主題課程的高峰活動，將茭白筍的栽種、採收、食用及創作過程與在地三芝故事館巧妙結合，同時注入創生、結合社區資源和美感的元素，展現了一場充滿教育性、豐富在地文化和視覺美感的活動。

新北市立三芝幼兒園舉辦了一場主題課程的高峰活動，將茭白筍的栽種、採收、食用及創作過程與在地三芝故事館巧妙結合，同時注入創生、結合社區資源和美感的元素，與最近整合社區農產資源、在地藝術家的三芝故事館合作，深化孩子們對美感的不同體驗，也為發展觀光和地方創生盡一點小小的心力。

在這學期的主題活動中，幼兒園的小朋友們配合節令及產季，親身參與了茭白筍的種植及採收，並與當地農民達人互動，透過觀察、實地操作，了解茭白筍的成長。

園長朱詩穎表示，茭白筍是三芝的特產，親師生透由課程，深入探究三芝的好山好水配合時令季節所栽種的農作物，並結合在地藝術、農產的三芝故事館，讓幼兒們展出與筍殼的相關藝術創作，從小培養對美的感知和體驗。

這次活動更進一步將聯合國永續發展目標(SDGs)及創生理念融入，透過與社區合作，展示了茭白筍在當地美食中的應用，同時透過師生的發想創作，培養了幼兒們的藝術感與手眼協調，展現了美感教育的一環。對教育、文化和社區結合的實踐，感謝社區民眾、托老中心的支持、幼兒園親師生們的共同努力，共同見證了一場美感、創新且富有意義的社區活動。

幼兒園 淡水

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