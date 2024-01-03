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避免「城現光龍」主燈無處去 北市：環保再利用、體現傳承
張燈結彩的元宵燈節過後，主燈及其他花燈作品存放始終是一大問題。北市今年的「城現光龍」主燈，觀傳局長王秋冬強調環保、再生概念，與設計師溝通後，作品皆能夠拆解再利用。策展人劉治良補充，今年主燈便利用了去年「玉兔壯彩」材料，體現傳承寓意。
去年於台北市舉辦的台灣燈會，主燈「玉兔壯彩」在活動後去處飽受爭議，相關的維運費用就高達一年1000萬元，若恢復燈光效果更要砸2000萬元，因此，在最後無人認領之下，花費約159萬元拆解，部分零件用在2024台北燈節作品。
王秋冬表示，今年主燈為10公尺長寬的巨龍，創作之初就與藝術家討論，方便拆解、再利用的材質製成，連周邊的其他花燈也是同樣概念，因此，展出後會先詢問商圈是否申請運用，除了作為藝術展品，也能拆解利用。
王秋冬強調，未來主燈等都會朝回收再利用方式設計。劉治良也說，這次主燈從龍鱗、龍身都能獨立拆卸，同時也融入去年兔年的材料，這也體現出傳承的寓意。
對此，民進黨北市議員何孟樺表示，樂見綠色設計結合燈會文化的概念，但除了材質上更環保外，也應思考如何降低每年燈會的耗電量，比方說去年的台灣燈會耗電就上看20萬度，且有些燈會作品又要外接高污染的柴油發電機。
她說，若未來能借鑒國內外經驗，落實以再生能源發電的做法，才能真正達到「環保燈會」目的。
除此之外，由於今年燈節是第四度於西區舉辦，何孟樺認為，日後也應多多思考如何透過如此活動振興東區經濟、塑造廊帶經濟概念，不要讓燈會僅有施惠於部分行政區。
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