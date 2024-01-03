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避視線死角死亡車禍 北市首批內輪差警示電動公車上路

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
過去大型公車因內輪差導致的行人死亡車禍意外時有所聞，為避免因內輪差造成的交通意外，台北市第一輛有內輪差安全警示的電動公車將上路。記者林麗玉／攝影
過去大型公車因內輪差導致的行人死亡車禍意外時有所聞，為避免因內輪差造成的交通意外，台北市第一輛有內輪差安全警示的電動公車將上路。記者林麗玉／攝影

北市長蔣萬安宣示今年為「交通安全年」，過去大型公車因內輪差導致的行人死亡車禍意外時有所聞，為避免因內輪差造成的交通意外，台北市第一輛有內輪差安全警示的電動公車將上路。台北市交通局長謝銘鴻表示，這款高安全警示的電動公車，在夜間可讓單車、行人都有足夠的警示，駕駛也可以透過輔助系統，達到互動提示效果，避免類似車禍意外發生。

不過由於這款公車非目前列為國家隊採購電巴補助對象，交通局也盼中央能盡量輔導更多車廠加入國家隊，讓業者有更多的選擇。

大都會客運正式引進曾獲日本G Mark設計大獎的MODEL T電動公車，此款電動公車除有電子式後視鏡，讓駕駛在燈光灰暗、夜間行車時，改善視線不佳的問題；另外內輪差警示系統，只要車輛打出方向燈，就會在公車外轉彎側打出一道黃線光線，提供行人、機車等警示，並設置防碰撞警示、盲點偵測等駕駛輔助系統，至於車內也建置捷運式站位顯示非一站一站報、還有三面推開式逃生窗等。

交通局長謝銘鴻表示，這個內輪差警示系統，在夜間對單車行人都有足夠的警示效果，駕駛也有聲響達到適當警示，這是一個雙方互動提示的效果，會持續觀察車輛的安全效益，看業者是否能擴展規模。

北市公運處長常華珍表示，由於現在中央規定業者必須要採購符合國家隊的業者，才能拿到補助，但現在只有兩款分別為華德、成運巴士這兩款是國家隊，北市府會與中央協商，看是否盡量輔導更多車廠加入國家隊，讓業者有梗多的選擇。

這款有內輪差警示系統、電子式後視鏡的MODEL T電動公車，今年將有15輛上線營運，其中11輛營運612路線；4輛營運277路線電動公車。

過去大型公車因內輪差導致的行人死亡車禍意外時有所聞，為避免因內輪差造成的交通意外，台北市第一輛有內輪差安全警示的電動公車將上路。記者林麗玉／攝影
過去大型公車因內輪差導致的行人死亡車禍意外時有所聞，為避免因內輪差造成的交通意外，台北市第一輛有內輪差安全警示的電動公車將上路。記者林麗玉／攝影

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