建商稱烏俄戰爭造成缺工缺料、延宕交屋二年 時力籲取消預售制

近年來全台房價高漲，全台延宕交屋爭議頻傳，高雄也有人購買預售屋被延宕交屋２年，建商竟推說是烏俄戰爭造成缺工缺料。時代力量不分區立委候選人陳泰源與時代力量高雄黨部今天召開記者會，呼籲政府取消預售制，改成先建後售，對消費者才有保障。

時代力量高雄黨部主委林于凱說，之前高雄就有傳出「延宕交屋」等情事，當時住戶一等就是2年，只得到建商回覆「延宕交屋」，理由竟是烏俄戰爭造成缺工缺料，建商還強調他們已經「不計成本」在處理，消費者付出的頭期款跟租金成本就只能自行吸收。

林于凱表示，房價上漲，建商希望消費者解約，因為賠違約金最多15%，可重新賣可能賣出高於30%，對建商來講還比較划算，難怪消費者只能無奈同意，任由建商以「不可抗力之理由」免負違約金的責任，來拖延施工。

林于凱呼籲政府應即刻針對「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」第19條貸款撥付以及第24條違約處罰條文進行修正，因為其中的記載事項其實對於消費者相當不利，非常沒有保障，只有建商使用的建材的規格廠牌違反規定、使用執照沒有在期限內取得，房屋是凶宅或海砂屋等重大缺失情節，消費者才能和建商解約。

時代力量不分區立委候人陳泰源說，新北市樹林區爛尾樓「凱旋大苑」建商沅臻建設的銷售資本額比4%；台北市北投區爛尾樓「泊山妍」建商嘉源建設的銷售資本額比6%，建商資本額過低，槓桿操作過大，像小孩玩大車，萬一發生財務危機，信託銀行、地主與承購戶都將連帶受到波及。

陳泰源說，之前發生的基泰大直損鄰案，建商財力雄厚，「倒不了，又賠得起，民眾反而比較有保障。」他認為應推動「建商財力資格制」，政府也該放手，讓不動產開發界大者恆大，出事了消費者才索賠有門。

陳泰源表示，建商蓋房子可預先動用消費者匯入履保專戶的價金，賣屋獲利卻無須分紅給消費者，出事了消費者還得一起承擔爛尾風險，因此他主張取消預售制，改成先建後售，否則以現況來說，輕則偷工減料、中則延宕交屋、重則爛尾樓。

陳泰源也痛批藍綠白三黨的房屋政策「讓青年先甘後苦」，只是把負擔延後，並未真正解決高房價問題。