每到夏季枯水期就搶水 新店廣興增設7處簡水系統供取水

新北市新店區廣興里位於青潭水保區一帶，但卻仍有民眾無自來水可用，高地近半百戶每到夏季枯水期就缺水，甚至還有搶水情況。新北水利局補助公所235萬元經費建置7處簡易自來水設施，方便民眾取水及儲水。

廣興里位處新店溪青潭水質水量保護區，卻長期無自來水可用，2019年雖有自來水延管，讓部分里民能使用自來水，但位於平廣路一段15至17鄰因地勢較高，自來水管線無法到達，民眾只能用以平廣溪做簡易自來水來源。

廣興里長吳進興表示，近年氣候變遷影響下，廣興地區每到夏季就容易缺水；廣興里簡易自來水管委會主委許銘發也說，去年夏季時就因溪水水量不足，造成山上住戶互相搶水。

水利局長宋德仁說明，新店區廣興里海拔約200多公尺，居民需自尋水源，但當地居民住所分散，常因取水問題需到處奔波，如今面臨夏季枯水期水源不足的窘境，水利局補助新店區公所235萬元經費，新增7處取水口，且增設不鏽鋼儲水桶3噸8座、2噸4座、1.5噸1座及1噸2座，除可有效汲取水源，也能儲備用水因應水量短少情況，使當地44戶居民用水更穩定。

吳進興表示，這次工程在崎嶇濕滑的河床總共設置7處取水口，也設了很多儲水桶，里民用水更方便且穩定，人人有足夠的水可使用；許銘發指出，這次簡水系統讓山區住戶不再為用水而煩惱，而為確保簡水正常運作，住戶也成立了管委會，並規畫分組定期巡檢，以保障用水無虞。

宋德仁說，針對地勢較高而用水困難地區，去年全年已補助新店、平溪、貢寮、雙溪、坪林、烏來、三峽、石門等地共25案的簡易自來水補助；新北幅員遼闊地理環境迥異，市府每年均編列約5000萬的經費，致力於簡易自來水系統的布建，也會持續向中央爭取自來水延管計畫。