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新北攜手大專院校 辦免費營隊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
國立宜蘭大學辦理3D列印課程。圖／新北教育局提供
國立宜蘭大學辦理3D列印課程。圖／新北教育局提供

新北大教育計畫結合各大專校院，規畫跨域課程，學生能提前認識各科系精髓，學校也能藉此宣傳、招生。教育局說，去年名額幾乎秒殺，今年技職教育與11所大專校院開49門課，包括醫生體驗營、智能車、人工智慧應用、直播體驗等內容，有逾1000個免費名額，讓學生寒假學習不斷電。活動訊息將公告在「新北市高中與大學共創學習媒合平台」。

醒吾科技大學校長陳義文說，新北大教育計畫對準技職教育國際化趨勢，醒吾結合數位設計系、表演藝術系、流行音樂創作系及餐旅管理系專業，推出創意動畫造型設計、流行音樂新星培育、寵物鮮食操作等實務課程，希望能為孩子開拓更多可能的職涯方向。

康寧大學則開設AI長照治癒、幼兒相關教育、文創設計及投資理財等課程。校長陳清溪說，面對高齡化社會及大健康產業發展需求，康寧大學為產業導向教學型大學，歡迎對健康產業、文創有興趣，及想學習理財的學生報名。此外，新北市與宜蘭大學成立的新宜聯盟，也推出智能車、3D列印等5場體驗寒暑假課程。

北大高中國中部學生朱承恩說，去年曾參加汽修體驗課程，非常期待今年能去參加相關試探或體驗課程。

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