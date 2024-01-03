趙少康還原過程：邀泰勒絲 「搞不好蔣萬安面子更大」

國民黨副總統候選人趙少康在電視辯論會透露，去年曾邀美國流行天后泰勒絲來台，卻因考量「地緣政治風險」沒成行；文化部列舉多個國際天團要來台的規畫反駁趙。趙昨拿出泰勒絲行程表，還原去年接洽過程，指「文化部不知道就不要亂講，藏拙一點比較好」。

趙少康說，泰勒絲今年唯一空檔是3月，本有考慮，但因政策關係婉拒，「質疑的人有聯絡、有行程表嗎？」趙說，去年7、8月接到訊息指泰勒絲可能可以來台，詢問中廣要不要合辦，他先問桃園體育場，但有球賽；隨後改問台北副市長李四川是否可能開放大巨蛋，李回應「當然可以」，李介紹遠雄的人給他，說「這對提升北市形象也有幫助」。

趙少康說，「說台灣有戰爭風險，這我其實不應該講的，抱歉」，今年大家又在問泰勒絲來不來，就聯絡美國是否可透露，對方就說是因為「地緣政治的風險」，不要講有戰爭風險，但他現在卻被媒體逼出來講戰爭，「官方用語就是地緣政治風險」，不過，搞不好台北市長蔣萬安去邀請面子更大。

文化部昨以新聞稿指疫後國境開放，各項藝文活動回復如常，國際天團如新好男孩（Backstreet Boys）、西城男孩（Westlife）、BLACKPINK、酷玩樂團（Coldplay）等輪番來台，並選擇以高雄為演出場地，顯示趙少康所言並非事實。高雄市長陳其邁也有相關說法。趙少康則說，泰勒絲是大牌中的大牌，可能她的團隊考慮比較多。

蔣萬安說，中央最重要是要打造和平穩定、繁榮安全的環境，對北市府來說，若演唱會可帶來經濟效益，北市府樂觀其成。

不過，李四川認為泰勒絲來台「有困難」，因時間安排較倉促，且當初泰勒絲團隊決定到新加坡、日本開唱時，當時大巨蛋還沒完工，這種大型演唱會要提早安排好，「要加入有一些困難」，但市府秉持樂觀心態，希望能邀泰勒絲在中間空檔先到台灣開唱，再辦日本場。