幫派吸收未成年加入成校園隱憂 民代主張修法優先掃黑

民進黨副總統候選人蕭美琴今與社民黨大安區立委候選人苗博雅，與家長代表舉行教育座談會，談到近期發生新北國中發生割喉案。苗認為，校園安全有一部分是因幫派吸收未成年越來越嚴重，主張修法，吸收未成年比照販毒，列為優先掃黑的對象。

蕭美琴提到，最近從社會新聞看到台灣校園環境反思，賴清德所提出的「國家希望工程」，針對教育環境就有許多面向，盼建立友善校園環境，讓孩童喜歡去學校、學習，校園安全更是很重要一環，包含毒品擴張及年齡往下政府需積極面對，以及校園內外治安死角，都會來跨部會檢討。

苗博雅說，新北市發生割喉案後引起全台灣關注校園安全，也有民眾主張恢復老師管教權，要求搜書包和體罰，但這都是校門內問題，但社會愈來愈複雜不足以滿足孩子成長需求，校園安全的問題有部分來自幫派滲透，吸收未成年情況愈加嚴重，搜書包體罰，恐無法治標治本，將可能將第一線老師推往危險處。

苗博雅主張，問題應從源頭改善，由警政部門主責，比照販賣一、二級毒品，重罰幫派吸收未成年加入，並列管幫派份子，只要就違法就列為優先掃黑的對象，遏止未成年加入幫派的歪風。