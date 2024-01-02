校園割喉案後 中央邀六都開會 新北市府籲中央和地方一起面對

行政院今天下午2點在行政院會議室邀六都教育局、社會局、警察局官員，及教師代表等開會，新北市由副市長朱惕之率隊，據與會人士轉述，現場逾50人參加，會議進行約2個半小時，朱惕之表示，很多結構性、制度面問題，中央和地方要共商方法。

一名與會者表示，今天下午在行政院的會議討論熱烈，一部分談論經少年法院裁定或曾到少觀所的學生，回到校園的輔導機制該如何密切配合，另一部分討論是否要強化中介教育，讓少觀所、感化教育學生返回社區學校前有過渡期，雖然有提到增加輔導老師人力，但上述議題未有結論，感覺此次會議用意是為徵詢各方意見。

此外，會議中也談及重新檢視教師輔導與管教學生辦法、社會安全網脆弱家庭服務如何更密切配合，及針對幫派運用未成年犯罪訂定罰則等。