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校園割喉案後 中央邀六都開會 新北市府籲中央和地方一起面對

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
校方為讓師生能抒發心情，發生校園喋血案的學校成立2處追思小站，近日持續有許多學生透過文字表達心情。記者劉懿萱／攝影
校方為讓師生能抒發心情，發生校園喋血案的學校成立2處追思小站，近日持續有許多學生透過文字表達心情。記者劉懿萱／攝影

行政院今天下午2點在行政院會議室邀六都教育局、社會局、警察局官員，及教師代表等開會，新北市由副市長朱惕之率隊，據與會人士轉述，現場逾50人參加，會議進行約2個半小時，朱惕之表示，很多結構性、制度面問題，中央和地方要共商方法。

一名與會者表示，今天下午在行政院的會議討論熱烈，一部分談論經少年法院裁定或曾到少觀所的學生，回到校園的輔導機制該如何密切配合，另一部分討論是否要強化中介教育，讓少觀所、感化教育學生返回社區學校前有過渡期，雖然有提到增加輔導老師人力，但上述議題未有結論，感覺此次會議用意是為徵詢各方意見。

此外，會議中也談及重新檢視教師輔導與管教學生辦法、社會安全網脆弱家庭服務如何更密切配合，及針對幫派運用未成年犯罪訂定罰則等。

新北校園喋血案震驚社會，教育部也將邀集各教育團體、家長團體1月4日上午10時開「校園安全諮詢會」，周四上午教育團體會赴教育部表達訴求，主張「還給學校輔導管教權，增置專責校安人員」。

校方為讓師生能抒發心情，發生校園喋血案的學校成立2處追思小站，近日持續有許多學生透過文字表達心情。記者劉懿萱／攝影
校方為讓師生能抒發心情，發生校園喋血案的學校成立2處追思小站，近日持續有許多學生透過文字表達心情。記者劉懿萱／攝影

校園 行政院

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