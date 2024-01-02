新北公布春節垃圾「這3天」停止收運 籲民眾即日起大掃除

新北市環保局今天公布春節垃圾收運規畫，呼籲民眾即日起大掃除，勿集中在過年前幾天才開始整理，讓廢棄大型家具及垃圾收運，以有效分散清潔員及焚化爐處理垃圾的負荷。

環保局發布新聞稿指出，因應農曆春節即將到來，環保局公布過年期間的垃圾收運規畫，並呼籲民眾即日起提前開始除舊布新大掃除。勿集中在過年前幾日才開始整理，分散清潔隊員收運垃圾及焚化爐處理垃圾的負荷。

環保局表示，為服務民眾，清潔隊員特別加班收運垃圾至2月8日為小年夜，2月9日除夕當天自上午提前收運至傍晚6時止。2月10日至12日為農曆初一至初三，停止收運，2月13日農曆初四，恢復正常垃圾收運。

環保局表示，民眾如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857或各區清潔隊預約專線，並請提前預約登記以利安排於過年前清運；2月3日至2月9日將僅受理預約過年後之清運。

環保局表示，因考量停收期間民眾仍有倒垃圾需求，特別設置71處定點收運垃圾，籲請民眾至「新北樂圾車」網站（https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/）查詢詳細地址及開放時段。