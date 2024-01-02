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汐止新台五路與匝道車流衝突 取消內線禁行機車

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止新台五路在高速公路匝道口，流匯集險象環生，目前已經將內線禁行機車塗銷，讓機車族也能騎內線，避免與下匝道的車子交會。 圖／觀天下有線電視提供
汐止新台五路在高速公路匝道口，流匯集險象環生，目前已經將內線禁行機車塗銷，讓機車族也能騎內線，避免與下匝道的車子交會。 圖／觀天下有線電視提供

新台五路是汐止的主要道路，車流量很大，其中在高速公路匝道口，因為，車流匯集險象環生，下匝道的車子與直行新台五路的汽機車相衝突，尤其騎機車更是危險，所以，新北市議員廖先翔也邀請相關單位會勘，目前已經將內線禁行機車塗銷，讓機車族也能騎內線，避免與下匝道的車子交會。

新北市議員廖先翔表示，汐止的新台五路往台北也就是往大同路的方向，沿途過去為了交通安全塗銷了許多禁行機車的限制，這次再次跟交通局辦理會勘，在最靠近大同路的內線車道原本也是禁行機車，從橋下到大同路段，禁行機車標線已經塗銷，最主要的原因是外側車道，因為有國道三號下來的車流，外側車道交織的非常嚴重，有時還會造成迴堵，有時機車族為了閃避交織的狀況，必須要騎到中間或是內側車道。

廖先翔指出，之前會勘就跟交通局討論是不是能夠將內側車道禁行機車取消，也獲得交通局同意，目前也已經完成塗銷了，原則上從遠雄U-town到大同路的新台五路，禁行機車都已經塗銷了，機車騎士可以依照自己騎車習慣及行車安全選擇要行駛的車道。

車道 汐止

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