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新北割喉案 校方設追思小站學弟留言「希望你在另個世界快樂」

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
校方為讓師生能抒發心情，校內成立2處追思小站，近日持續有許多學生透過文字表達心情。記者劉懿萱／攝影
校方為讓師生能抒發心情，校內成立2處追思小站，近日持續有許多學生透過文字表達心情。記者劉懿萱／攝影

新北上周發生校園喋血案引發社會關注，行政院今天下午2點在行政院會議室邀六都教育局、警察局等單位開會，新北市由副市長朱惕之帶隊出席。校方為讓師生能抒發心情，校內成立2處追思小站，近日持續有許多學生透過文字表達心情，其中有學弟寫給受害學長「希望你在另一個快樂，傷害你的凶手被繩之以法，將受到應有懲罰」。

有老師提到，被害學生相當陽光、開朗，沒有補習，有參加學校第8節輔導課，成績表現在中上，也是班上數學小老師，目標是考取成功高中。有好幾位老師因為協助處理當天案發現場，內心受創很深，有老師提到「希望你的離開不會白白被犧牲，不希望是今天公祭明天忘記，能喚起制度改革」。

1月1日是被害學生的頭七，家屬有在靈堂舉辦頭七法會，學校老師、校長等人都有出席。校園2處追思小站持續有人送花、摺紙鶴、寫卡片，學校導師、校長等人連日來陪在家屬身旁，目前還在排法醫解剖時間，尚未拿到死亡證明書，告別式時間還未定案。

受害者父母親持續守在靈堂，父親低調不想多談，僅重申家屬沒有對外募款，網路上很多假冒名義發文的行為和家屬無關，呼籲社會大眾別受騙，強調眼前最重要的是辦好後事，也拒絕加害者父親想來捻香的要求。

臉書社群「孩想陪你長大」發起1月6日到立法院快閃行動，主辦人表示，當天時間是上午10點30分到11點，目前無法預估人數，「就算只有10個到場，我們也要表達出想法」。

校方為讓師生能抒發心情，校內成立2處追思小站，近日持續有許多學生透過文字表達心情。記者劉懿萱／攝影
校方為讓師生能抒發心情，校內成立2處追思小站，近日持續有許多學生透過文字表達心情。記者劉懿萱／攝影
校方為讓師生能抒發心情，校內成立2處追思小站，近日持續有許多學生透過文字表達心情。記者劉懿萱／攝影
校方為讓師生能抒發心情，校內成立2處追思小站，近日持續有許多學生透過文字表達心情。記者劉懿萱／攝影
校方為讓師生能抒發心情，校內成立2處追思小站，近日持續有許多學生透過文字表達心情。記者劉懿萱／攝影
校方為讓師生能抒發心情，校內成立2處追思小站，近日持續有許多學生透過文字表達心情。記者劉懿萱／攝影

校園 行政院

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