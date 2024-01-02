羅智強猛攻苗博雅主張廢死 苗反嗆廢物：馬政府推動廢死有實績
新北割頸案震驚全台，廢死議題再被搬上檯面，國民黨大安區立委候選人羅智強近期更猛攻對手社民黨立委候選人苗博雅長期主張「廢死」立場，遭苗嗆是「廢物」。苗博雅今受訪呼籲，羅若不敢辯論就不要把廢死拿出來炒作，更指出馬政府期間將國際人權兩公約引進成為國內法，推動廢除死刑有實際政績，羅不要選舉到了才演戲。
羅智強表示，苗博雅長期主張廢除死刑不管是殺警案、強暴殺人案、強盜殺人案，從不幫被害人講話，大安區有超過七成反對廢除死刑，她主張凶殘、惡性重大的殺人犯被判死刑後應依法執行，苗博雅則主張要廢除死刑，把這個重大公共政策立場，呈現讓選民判斷該讓誰進入立法院。
羅智強也質疑，苗博雅主張廢死，竟然都沒有放在選舉公報上面，還人身攻擊罵他是廢物，主張廢除死刑，又怕別人提到，「一天到晚當民進黨側翼、專心監督在野黨，又不肯加入民進黨，這到底是怎麼回事？」
苗博雅接受訪問反嗆羅，在舒適區選舉不但端不出政績跟政見，反而操弄起虛假議題試圖愚民，她看不起，在選舉過程中她4度邀羅公開辯論，卻遭羅拒絕，她呼籲，辯論才是直球對決，如果連辯論都不敢，就不要在操作廢死議題，因為這樣也掩蓋不了羅是「廢物」事實。
苗博雅強調，台灣現今審慎執行死刑政策，是前總統馬英九執政期間國民黨立院多數立法把國際人權兩公約引進成為國內法，羅當初也沒有反對，馬英九團隊才是推動廢除死刑有實際政績的，現在才演戲，希望大安區選民能夠分辨羅這種欺騙選民戰術。
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