三峽鬧區汙水工程經8次流標終標出 拚2027年接管7439戶

新北三鶯汙水接管工程歷經8次流標，終於在近日標出，新北水利局說明，受缺工缺料等因素，再加上三峽區環境，重新調整預算後成功標出，工程橫跨永館里、秀川里、鳶山里等3里，預計2027年完成，將有7439戶受惠，三峽整體接管率屆時也有望突破五成。

新北多區人口持續成長，民眾居住最在意民生汙水處理情形，尤其是汙水系統上游段更受關注。其中三峽一帶「新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第二期工程汙水管線第十二標（次幹管、支（分）管及用戶接管）」歷經8次流標，終於在去年12月28日順利決標。

三峽一帶「新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第二期工程汙水管線第十二標（次幹管、支（分）管及用戶接管）」歷經8次流標，終於在近日順利決標。圖／新北水利局提供

水利局指出，近年因營建物價飆漲、缺工缺料、烏俄戰爭及疫情等因素，再加上三峽區地理環境特殊、街道狹小，施工困難，原中央核定的工程預算已不符市場行情，影響廠商投標意願；期間除召開公開招標說明會，聽取廠商意見，也重新檢討單價及調高預算。

水利局說明，工程前期將先布設下游段管線，再接管上游用戶；接管前將舉辦各里及後巷說明會，向民眾說明工程相關期程、步驟、民眾應配合事項等，同時逐戶訪談及調查排水，除確認施工範圍內各建物排水狀況及施工路徑，也確保住戶充分了解工程內容。工程施工範圍為三峽區三峽河以西、復興路以南、大智路以東及文化路以北區域，橫跨永館里、秀川里、鳶山里等3里，預計2027年完成，將有7439戶受惠。

水利局長宋德仁說，汙水下水道建設屬中央全國性政策，計畫及標案經費均需由中央統籌核定及分配，依中央核定實施計畫，三峽地區汙水建設於2012年起開辦，分三期推動。第一期工程已於2022年全數完工，目前接管率為36.01%；現邁入第二期，第十二標完工後將提升接管率16.32%，屆時接管率有望突破五成。

有關這次範圍內民生街有在地悠久的傳統市場及三峽老街，施工期間是否造成交通堵塞。宋德仁強調，施工時將邀相關單位先會勘確認，並根據市場營運時段調整施工計畫，過程會視現況撤離及布設，以最大程度減少對市場營運影響。