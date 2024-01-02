醫生體驗、飛行模擬 新北與11大專院校開49門免費營隊

新北大教育計畫結合各大專校院，規畫跨域課程，學生不僅能提前認識不同科系，學校也能藉此宣傳、招生。教育局說，去年名額幾乎秒殺，今年技職教育與11所大專校院開49門課，包括醫生體驗營、智能車、人工智慧應用、直播體驗等內容，提供逾1000位免費名額，讓學生學習不斷電。

教育局指出，新北大教育計畫2022年推動，由大專院校規畫適性課程，供高中以下學生選擇。比如元智大學開設醫生體驗營、國立宜蘭大學推出智能車及3D列印體驗、醒吾科大開寵物鮮食等課程，盼透過教育資源共享，提供新北學子更多適性發展的機會，活動訊息將公告在「新北市高中與大學共創學習媒合平台(http://learningcollaboration.org/)」。

醒吾科技大學校長陳義文說，新北大教育計畫對準技職教育國際化的趨勢，醒吾結合數位設計系、表演藝術系、流行音樂創作系及餐旅管理系專業，推出創意動畫造型設計、流行音樂新星培育、寵物鮮食操作等實務課程，希望能為孩子們開拓更多可能的職涯方向。

康寧大學則開設AI長照治癒、幼兒相關教育、文創設計及投資理財等課程。校長陳清溪說，面對高齡化社會及大健康產業的發展需求，康寧大學為產業導向教學型大學，歡迎對健康產業、文創相關及期待財富自由的學生報名。此外，新北市與國立宜蘭大學成立的新宜聯盟，也推出智能車及3D列印等5場體驗寒暑假課程。