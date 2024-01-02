快訊

日本7.6強震…金澤車站狂搖影片曝！震到天花板漏水 超市物品掉滿地

開網約車不再夢幻 反映了中國經濟的整體下墜

公家單位廁所非借不可？基層警陷兩難：出事又得背鍋

醫生體驗、飛行模擬 新北與11大專院校開49門免費營隊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國立宜蘭大學辦理3D列印課程。圖／新北教育局提供
國立宜蘭大學辦理3D列印課程。圖／新北教育局提供

新北大教育計畫結合各大專校院，規畫跨域課程，學生不僅能提前認識不同科系，學校也能藉此宣傳、招生。教育局說，去年名額幾乎秒殺，今年技職教育與11所大專校院開49門課，包括醫生體驗營、智能車、人工智慧應用、直播體驗等內容，提供逾1000位免費名額，讓學生學習不斷電。

教育局指出，新北大教育計畫2022年推動，由大專院校規畫適性課程，供高中以下學生選擇。比如元智大學開設醫生體驗營、國立宜蘭大學推出智能車及3D列印體驗、醒吾科大開寵物鮮食等課程，盼透過教育資源共享，提供新北學子更多適性發展的機會，活動訊息將公告在「新北市高中與大學共創學習媒合平台(http://learningcollaboration.org/)」。

醒吾科技大學校長陳義文說，新北大教育計畫對準技職教育國際化的趨勢，醒吾結合數位設計系、表演藝術系、流行音樂創作系及餐旅管理系專業，推出創意動畫造型設計、流行音樂新星培育、寵物鮮食操作等實務課程，希望能為孩子們開拓更多可能的職涯方向。

康寧大學則開設AI長照治癒、幼兒相關教育、文創設計及投資理財等課程。校長陳清溪說，面對高齡化社會及大健康產業的發展需求，康寧大學為產業導向教學型大學，歡迎對健康產業、文創相關及期待財富自由的學生報名。此外，新北市與國立宜蘭大學成立的新宜聯盟，也推出智能車及3D列印等5場體驗寒暑假課程。

北大高中國中部朱承恩說，去年暑假曾參加汽修體驗課程，不僅讓自己對汽車結構有更深入了解，也發現在課堂知識可以應用在汽車運作中，非常期待今年再去參加相關試探或體驗課程，讓自己的學習經驗更充實豐富。

東南科大辦理飛行體驗營。圖／新北教育局提供
東南科大辦理飛行體驗營。圖／新北教育局提供

宜蘭大學

延伸閱讀

新北、桃園等4縣市低溫特報 恐10度以下

家長校門獻花哀悼枉死國中生 新北2日赴中央研商校安

影／新北中和選情激戰 綠民代元旦接力陪吳崢日夜車掃

新北下一屆市長熱門人選 李四川提到侯友宜這麼說

相關新聞

醫生體驗、飛行模擬 新北與11大專院校開49門免費營隊

新北大教育計畫結合各大專校院，規畫跨域課程，學生不僅能提前認識不同科系，學校也能藉此宣傳、招生。教育局說，去年名額幾乎秒...

青年用行動改造世界教學研討會 靜宜大學盼學生友善地球簡樸生活

台灣基督宗教大學校院聯盟(TaiCUCA)在靜宜大學舉辦「青年用行動改造世界教學研討會」，邀請善牧社會福利基金會董事長歐...

大學電商課程預售會開賣 跨年保暖用品最熱銷

新冠疫情期間，電商大有取代實體商店的趨勢，相關課程受歡迎，大葉大學在學期末開辦跨境電商商品開發與平台經營課程成果展示預售...

教師連署籲擋下台師大工教系停招 教部回應：嚴謹評估

有70年歷史的台師大工教系，預計114學年度停招學士班，近日有一群技職教師、工教系友發起連署，擔心會影響技職師資培育，呼...

台師大工教系擬停招學士班 技高校長不捨發動連署搶救

國立台灣師範大學日前召開臨時校務會議，會上通過「工業教育系」114學年停招案。工教系成立70年來被譽為是科大、技高校長的...

日文系靠它提升翻譯效率 世新大學新增26門創新AI課程

世新大學年年推動創新課程改造計畫，校方表示，新學期於各系所新增與調整26門創新AI系列課程，日文系便開設「基礎／進階日中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。