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柯文哲酸7點半上班才撐5天沒擋頭 蔣萬安嗆「這關鍵」才重要
2024選戰倒數11天，民眾黨總統候選人柯文哲日前到台東開講，又提到他卸任後，接任的台北市長蔣萬安說也要每天7點半上班，結果只撐了5天就結束，「我也覺得很奇怪，他這麼年輕怎麼會這樣沒擋頭(台語)。」蔣萬安今天回應，其實最重要是要有效率。
蔣萬安今天上午七點多到南京東路、林森北路口陪國民黨中山北松山立委候選人王鴻薇路口拜票，接著就趕回市府開市政會議。
對於柯文哲日前到台東開講，再度提到北市府晨會制度「柯規蔣不隨」，指蔣萬安只撐了5天就結束，「沒擋頭(台語)」。蔣萬安今天回嗆，其實最重要是要有效率，市府也有開早餐會報、午餐會報，市府是把很多最重要的市政決策回歸到體制內，在市政會議進行討論與決定。
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