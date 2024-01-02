快訊

前旅日球星張誌家驚傳心肌梗塞逝！年輕人猝死多因心血管出問題 4生活型態易致命

南韓最大在野黨魁遇襲！頸部遭砍當場倒地

棒球／昔日封鎖日韓全台爆紅 張誌家驚傳過世享年43歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲酸7點半上班才撐5天沒擋頭 蔣萬安嗆「這關鍵」才重要

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午七點多到南京東路、林森北路口陪國民黨中山北松山立委候選人王鴻薇路口拜票，接著就趕回市府開市政會議。記者曾原信／攝影
蔣萬安今天上午七點多到南京東路、林森北路口陪國民黨中山北松山立委候選人王鴻薇路口拜票，接著就趕回市府開市政會議。記者曾原信／攝影

2024選戰倒數11天，民眾黨總統候選人柯文哲日前到台東開講，又提到他卸任後，接任的台北市長蔣萬安說也要每天7點半上班，結果只撐了5天就結束，「我也覺得很奇怪，他這麼年輕怎麼會這樣沒擋頭(台語)。」蔣萬安今天回應，其實最重要是要有效率。

蔣萬安今天上午七點多到南京東路、林森北路口陪國民黨中山北松山立委候選人王鴻薇路口拜票，接著就趕回市府開市政會議。

對於柯文哲日前到台東開講，再度提到北市府晨會制度「柯規蔣不隨」，指蔣萬安只撐了5天就結束，「沒擋頭(台語)」。蔣萬安今天回嗆，其實最重要是要有效率，市府也有開早餐會報、午餐會報，市府是把很多最重要的市政決策回歸到體制內，在市政會議進行討論與決定。

蔣萬安 柯文哲

延伸閱讀

泰勒絲去年地緣政治不來？ 蔣萬安今陪王鴻薇站路口表示會爭取

影／日本石川強震 蔣萬安：北市搜救隊已整備待命

日本石川強震 蔣萬安指示搜救隊整裝待命 隨時馳援

日本石川地震 侯友宜、柯文哲祈願災損傷亡降至最低

相關新聞

柯文哲酸7點半上班才撐5天沒擋頭 蔣萬安嗆「這關鍵」才重要

2024選戰倒數11天，民眾黨總統候選人柯文哲日前到台東開講，又提到他卸任後，接任的台北市長蔣萬安說也要每天7點半上班，...

泰勒絲去年地緣政治不來？ 蔣萬安今陪王鴻薇站路口表示會爭取

國民黨副總統候選人趙少康昨天在副總統電視辯論會上稱，他去年曾邀美國流行天后泰勒絲來台卻沒成行，是因害怕台灣打仗。由於近期...

新北體育局揭牌 洪玉玲任代理局長

新北市體育局昨在板橋體育場揭牌，代理市長劉和然說，體育專責機關提升為一級機關，全力帶動體育產業發展，學生能將運動當作一生...

元旦升旗 新北上萬人齊聚市民廣場

新北、基隆、金門、連江等地昨分別辦元旦升旗典禮，許多民眾起個大早感受元旦氛圍，新北市長侯友宜昨參加國民黨升旗，新北市升旗...

人行道像障礙賽 輪椅族：隱形殺手

人行道、騎樓專供行人通行，但記者實地跟著身心障礙團體直擊，走起來卻未必安全。人坐在輪椅上和行走時視角不同，走來堪稱平順的...

人行道問題多 北市砸5.7億改善

審計部最新報告，全台逾三分之一人行道淨寬不足最低標準，台北市政府推動人本交通，洗刷行人地獄汙名，調查發現全市1544處人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。