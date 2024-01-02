泰勒絲去年地緣政治不來？ 蔣萬安今陪王鴻薇站路口表示會爭取

國民黨副總統候選人趙少康昨天在副總統電視辯論會上稱，他去年曾邀美國流行天后泰勒絲來台卻沒成行，是因害怕台灣打仗。由於近期也有公關公司與市府洽談今年泰勒絲亞洲巡迴演唱會在台北大巨蛋開唱，市長蔣萬安今天上午受訪表示，目前廠商正進行洽談中，市府樂觀其成，北市府會朝這樣的方向努力。若洽談有初步結果，就會跟大家報告。

蔣萬安今天上午陪國民黨立委候選人王鴻薇路口拜票，對於趙少康昨天稱更早邀泰勒絲來台開唱，卻因害怕台灣打仗沒能成行，蔣萬安今天也將砲口對向民進黨，表示中央政府最重要是要打造一個和平穩定、繁榮安全的環境，這樣才能匯集到地方的人。所以從兩岸國際、或經濟發展，侯康配都是最好的選擇。

蔣萬安說，對台北市政府團隊來說，不管大環境如何困難，就是在崗位上努力為人民爭取最多權益，創造更大的經濟效益及繁榮的環境，若演唱會可以帶來經濟效應，北市府樂觀其成，也當然歡迎，北市府會朝這樣的方向努力。

蔣萬安說，泰勒絲亞洲巡迴演唱會是否能到大巨蛋開唱台北場，若洽談有初步結果，北市府就會跟大家報告。