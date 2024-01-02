人行道像障礙賽 輪椅族：隱形殺手

人行道、騎樓專供行人通行，但記者實地跟著身心障礙團體直擊，走起來卻未必安全。人坐在輪椅上和行走時視角不同，走來堪稱平順的人行道，輪椅族要花好幾倍時間才得以通行，還常因行不通被迫折返，隱藏安全危機，身障團體感嘆「台灣人行道猶如輪椅族的隱形殺手」，建議應要有行人地獄專責通報機制。

人行道障礙，如騎樓高低落差。記者林麗玉／攝影

台灣身障者人權監督聯盟理事長張學恒帶著記者，走過民權東路六段短短幾百公尺，對輪椅族來說有如一場障礙賽。不過他說，北市的路況還不是最糟，出了台北更是寸步難行，只要不是重畫區，山區、老舊社區等許多路輪椅族根本走不了，下雨天更慘，機車亂停騎樓狀況嚴重，走也走不動，「不可預測的狀況太多、太多…」。

記者直擊一處5到7公分的高低差，一般人稍留意一下就通過，輪椅族卻要萬分小心，避免傾覆受傷。

人行道障礙多，輪椅族難行，常被迫要折返重新找路走。記者林麗玉／攝影

「法規很齊全，問題出在地方執法。」張學恒說，號誌桿、電箱、路樹、機車、公車站牌等，只要有設施，都想盡辦法擠進人行道，超商門口的騎樓也常堆滿雜物，「每次都不禁感嘆，為何能容忍這樣的行為凌駕法規？」

一般人遇上人行道上有障礙物，往往側身就可通行。但張學恒說，小於90公分，輪椅就是過不去，每個街廓都必須先判斷有沒有機車、雜物擋去路，仍常走到一半才發現過不去，須折返找路；更糟的是，若沒第二選擇就只有被迫上馬路，與汽機車爭道。

行無礙資源推廣協會總幹事許朝富也認為，人行道寬度不足對輪椅族等身障者是很大問題，長期反映卻都無法徹底解決，政府應通盤盤點改善，以北市為例，他建議應要有行人地獄專責通報機制。

許朝富說，之前算過，單是人行道就有9個單位可設置設施，政府應要有專責統籌單位處理，民團實在沒這麼多心力去逐案檢視。