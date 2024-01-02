新北體育局揭牌 洪玉玲任代理局長

新北市體育局昨在板橋體育場揭牌，代理市長劉和然說，體育專責機關提升為一級機關，全力帶動體育產業發展，學生能將運動當作一生志業， 銜接學校體育、社會體育到職業運動。市長侯友宜參選總統，依選罷法規定人事凍結，體育處長洪玉玲成為代理體育局長。

體育署副署長房瑞文說，新北市2011年成立體育處，終於在2024年元旦成立體育局，與六都體育編制一致，新北人口400多萬，今年預算員額編列72人，平均服務人數是六都最多，盼議會多給予支持增加預算。另，今年度行政院核定優化全民運動與賽會環境計畫，針對全台所有棒球場更新，上周帶領棒球界學者到新莊棒球場場勘，有些部分需要做補強、改善，希望體育局能盡快送計畫來核定。

劉和然表示，體育是國力的展現，新北身為人口最多的縣市，推動體育不遺餘力，基礎已做得不錯，新北選手在競技運動成績亮眼，職業隊有棒球、籃球隊，學生能將運動當一生志業，從學校體育、社會體育銜接到職業運動。

新北體育局組織架構設有5科4室，包含運動設施科、競技運動科、全民運動科、運動產業及企劃科、學校體育科等，另設有秘書室、會計室、人事室及政風室等4個行政室，局處預算從8億翻倍成17億，管理5大運動園區、16座國民運動中心、2座水上運動中心，將串連運動場館、國民運動中心、各級學校及各類企業團體等，推動運動產業、全民運動、培育競技選手、辦理國內外賽事等。

洪玉玲說，學校體育人才培訓業務從教育局切分出來，將在運動人才培育上重點投入，照顧各種類運動選手，讓學生可從小到職業隊、轉職銜接一條鞭四級培育體系，一、二級是學校體育，設有基層選手訓練站及體育重點學校培訓，提供培訓、參賽、課業輔導費；三級是社會體育，培訓優秀潛力選手，提供經費補助；四級是跟職業隊伍合作，讓運動成為職業，退役選手也可媒合到母企業或關係企業任職。