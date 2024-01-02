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元旦升旗 新北上萬人齊聚市民廣場

聯合報／ 記者葉德正邱瑞杰李成蔭／連線報導
新北市元旦升旗典禮吸引萬人到場參與，國旗女孩相當吸睛。記者葉德正／攝影
新北市元旦升旗典禮吸引萬人到場參與，國旗女孩相當吸睛。記者葉德正／攝影

新北、基隆、金門、連江等地昨分別辦元旦升旗典禮，許多民眾起個大早感受元旦氛圍，新北市長侯友宜昨參加國民黨升旗，新北市升旗典禮由代理市長劉和然主持，劉強調侯市府團隊在堅持、溝通、效率與品質的4大原則。

上萬人清晨齊聚新北市政府前市民廣場，限量升旗小物國旗風車及紀念版明信片，不到1個小時就被一搶而空，場上18公尺、寬12公尺大國旗相當醒目，200名新北市後備憲兵弟兄護旗，展現非凡氣勢。

劉和然提到，侯友宜在新北市8年副市長、5年市長期間的政績，包括翻轉五股垃圾山及推動新泰塭仔圳重劃區等，捷運軌道建設布局三環六線，橋梁新建及改建、道路新闢及拓寬工程也陸續進行，強化新北市交通網絡。

新北市另有24個行政區與市府同步舉行升旗，方便市民就近參與，各區活動及升旗小物也別具特色；蘆洲區公所邀幼兒園幼童領唱國歌，還送出新北果菜市場的白蘿蔔及蘋果。

謝國樑昨天午夜與妻女現身國門廣場，與民眾在國門廣場欣賞跨年煙火。昨早6點多再到基隆城際轉運站大頂棚，和副議長楊秀玉等多名議員參加元旦升旗，謝因在父喪期間未公開致詞。清晨氣溫低，國際獅子會基隆世紀會、基隆鳳凰會在現場供應熱飲、熱食，供參加升旗典禮民眾享用暖身。

離島金門、連江縣也很有元旦氣氛，金門縣各鄉鎮個別辦升旗典禮，還結合健走，民眾早起度過相當熱血的新年第一天。

元旦升旗 基隆

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