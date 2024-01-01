淡水跨河煙火助攻 淡海輕軌運量創紀錄

迎接2024年，新北市昨晚在淡水舉行「閃耀新北圈起 1314 跨河煙火」，淡海輕軌肩負重要疏運工作，新北捷運公司統計，今年淡海輕軌跨年單日總運量突破3萬3000人次，創下淡海輕軌營運以來最高運量紀錄，加上安坑輕軌、環狀線總計超過10萬人次。

新北市政府跨河煙火秀昨晚在淡水、八里兩岸熱鬧登場，活動場域橫跨淡水漁人碼頭、海關碼頭以及八里左岸公園，在晚上20點24分準時升空、長達13分14秒的海景煙火，吸引上萬人潮一起倒數，點亮淡水八里兩岸夜空，驚嘆聲不斷。

市府表示，這次準備2萬多發共施放13分14秒的海景煙火，一同點亮淡水八里兩岸夜空，預計於2025年完工通車的淡江大橋，將使淡水、八里兩岸的交通更順暢。

晚間9點多活動結束，漁人碼頭站一度大爆滿，人龍綿延不斷，所幸在現場工作人員引導下，在10點多左右陸續疏散完畢。

為了迎接大量人潮，新北捷運公司也啟動大量疏運計畫，從20點39分煙火施放完畢後，晚間10前共加派14列密集班次，成功疏運超過9成以上的觀賞煙火人潮，淡海輕軌也跟北捷一樣42小時不打烊，提供民眾運輸服務。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，淡海輕軌今年跨年運量創下淡海輕軌通車以來單日運量，也是首次突破3萬人次達3萬3000人次的最高紀錄，與2022年相較增加約1萬1000人次，較去年成長45.97%。

另外新北捷運轄下包括淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線於112年跨年單日運量總計疏運超過10萬人次。