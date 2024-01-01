影／新北多區同步升旗 社團帶動唱跳還有三太子助陣

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聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
三峽區公所則是在三峽國小升旗，除了邀請到介壽里排舞班、三峽綜合健康舞蹈班、三峽體育會舞蹈班等在地舞團，氣氛熱絡。圖／取自三峽區公所臉書
三峽區公所則是在三峽國小升旗，除了邀請到介壽里排舞班、三峽綜合健康舞蹈班、三峽體育會舞蹈班等在地舞團，氣氛熱絡。圖／取自三峽區公所臉書

元旦到來，新北除市府一早升旗典禮外，也有24區自辦升旗，民眾就近參與方便，現場隆重而溫馨，且具地方特色，像新店及三峽就有地方社團帶動唱，甚至還請來電音三太子參與；鶯歌則有送限量陶瓷意象國旗帽，石碇及坪林也都有統一元素展現元旦氛圍。

板橋、中和、新莊、土城區公所今年與各團體齊聚新北市民廣場升旗，29區中有24行政區也同步與新北市府升旗，當中各區活動、限量好禮各有亮點，讓不少民眾直呼溫馨。

其中新店區公所今上午在馬公友誼運動公園廣場升旗，並由在地社團領跳帶動唱，共同以健康活力迎接新年，並邀請新和國小擊鼓隊表演，為現場注入朝氣，帶來濃厚的慶典氣氛；公所同時在現場發放小國旗及限量國旗風車，現場旗海飄揚、鼓樂齊鳴，數百位民眾齊聚賀新年。

三峽區公所則是在三峽國小升旗，除了邀請到介壽里排舞班、三峽綜合健康舞蹈班、三峽體育會舞蹈班等在地舞團，甚至還有廣行宮電音三太子參與，相當有特色，也準備了國旗運動毛巾、國旗毛帽、活力包，吸引近1800人齊唱國歌，場面令人相當感動。

另外，石碇區公所有各里里長、仕紳及各機關朋友們踴躍號召，大家共同統一戴起國旗帽，在石碇國小共同升旗；坪林區公所在公所前廣場升旗，200多位民眾不停搖旗吶喊慶新年，場面溫馨；鶯歌區公所也於公所前廣場升旗，由幼兒園及中鶯美女排舞班演出，並還限量發送具有在地特色、由藝文工作者陳彩雲老師設計的鶯歌陶瓷意象特色款國旗帽。

新店區居民表示，雖然現在新北交通四通八達，但留在家鄉升旗才最有味道，升旗還可碰上不少左右鄰居與老朋友，住家及沿路都充滿過年氛圍，是新年好的開始。

石碇區公所有各里里長、仕紳及各機關朋友們踴躍號召，大家共同統一戴起國旗帽，在石碇國小共同升旗。圖／取自石碇區公所臉書
石碇區公所有各里里長、仕紳及各機關朋友們踴躍號召，大家共同統一戴起國旗帽，在石碇國小共同升旗。圖／取自石碇區公所臉書
三峽區公所則是在三峽國小升旗，除了邀請到介壽里排舞班、三峽綜合健康舞蹈班、三峽體育會舞蹈班等在地舞團，甚至還有廣行宮電音三太子參與，相當有特色。圖／取自三峽區公所臉書
三峽區公所則是在三峽國小升旗，除了邀請到介壽里排舞班、三峽綜合健康舞蹈班、三峽體育會舞蹈班等在地舞團，甚至還有廣行宮電音三太子參與，相當有特色。圖／取自三峽區公所臉書
鶯歌區公所也於公所前廣場升旗，現場擠滿人潮共同慶新年。圖／取自鶯歌區公所臉書
鶯歌區公所也於公所前廣場升旗，現場擠滿人潮共同慶新年。圖／取自鶯歌區公所臉書
新店區公所今上午在馬公友誼運動公園廣場升旗，並由在地社團領跳帶動唱，共同以健康活力迎接新年。圖／新店區公所提供
新店區公所今上午在馬公友誼運動公園廣場升旗，並由在地社團領跳帶動唱，共同以健康活力迎接新年。圖／新店區公所提供
坪林區公所也在公所前廣場升旗，200多位民眾不停搖旗吶喊慶新年，場面溫馨。圖／取自坪林區公所臉書
坪林區公所也在公所前廣場升旗，200多位民眾不停搖旗吶喊慶新年，場面溫馨。圖／取自坪林區公所臉書

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