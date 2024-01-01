蔣萬安推人本交通 人行道寬度不符法規中正港湖前三多

台北市長蔣萬安積極推動人本交通，擺脫行人地獄汙名，不過台北市12個行政區，仍有相當多人行道不符法規、不得少於90公分寬度，有議員統計全北市高達1544處人行道淨寬不足，還有909處無騎樓替代路線、549處人行道屬於待改善區塊。北市淨寬不足人行道以中正區273處最多、其次為內湖區250處、南港區197處、萬華區173處。北市府表示，人行道寬度不足路段會積極提出替代標線型人行道方案，並研擬無障礙環境的實體區隔。

北市議員李明賢表示，蔣萬安推動人本交通，北市府近期也針對全北市人行道淨寬，無障礙等普查，結果發現台北市12個行政區，淨寬不足人行道最多的是內湖、南港、中正區，各排名前三名，李質疑，以內湖南港為例，內科年產值超過六兆、南軟也有軟體園區是台北市許多外來人口移入北市最多區域，結果行人通行不友善，讓選區議員壓力相當大，要求北市府應針對缺點最多的熱區優先改善人行道環境。

議員調閱北市12個行政區人行道淨寬資料，北市淨寬不足人行道以中正區273處最多、其次為內湖區250處、南港區197處、萬華區173處；至於無騎樓替代路線的路段內湖區有209處、其次南港區140處、中正區122處。

以內湖區新明路321巷為例，李明賢說，短短130公尺的標線型人行道上包含電桿、燈桿、反光鏡、交通桿居然有15座，先前他提出質疑後，市府的確隨即著手改善，但人行道淨寬不足的問題仍未解，且沒有騎樓替代路線，甚至人行道不友善路段內湖區多達121處，遙遙領先第二名南港75處。

至於人行道淨寬不足、且有許多障礙物，議員也統計障礙物以電桿與路桿最多，其次還有樹穴等。李提到，蔣市府把路平視為重點施政項目，從新明路321巷也看出蔣市府的努力，不過內湖與南港人行道淨寬不足與障礙物之多，卻是北市各區之最，顯見市府在預算編列與調整仍必須到位，至於北市府預算，柯任內最後一年編列的112年人行道預算為4.6億元，明年113年度蔣市府編列預算已達5.7億。

對此，北市府表示，將針對比較多需要改善的熱區排定優先順序，目前北市府是鎖定醫院、學校、市場周邊等優先改善，也允諾針對熱區加大力道儘速改善。

新工處長林昆虎也提到，針對人行道寬步不足路段，北市府有積極提出替代標線型人行道的改善方案，不過他坦言，有些地方里民會有反對阻力，南港路就有路段先前曾辦過會勘，但地方反對設置標線型人行道，目前替代作法，是研擬先做出無障礙環境的實體區隔。