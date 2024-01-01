新北25區升旗2萬人響應 三蘆、林口特色升旗民眾嗨

新北市府今天在市民廣場舉辦元旦升旗典禮，其他24區公所也都自辦升旗典禮，為吸引民眾參與，蘆洲公所推出蘋果蘿蔔蔬果包，三重區公所則有熱舞表演，林口則是唯一非區公所舉辦的升旗典禮，由議員蔡淑君與地方仕紳合辦，並提供國旗紀念物與熱豆漿，與民眾一起迎接新的一年到來。

蘆洲區公所今天上午8時在蘆洲區行政大樓前舉行113年度元旦升旗典禮，吸引近400名熱情的市民朋友參加，現場有年輕爸媽帶著小小孩前往排隊，幸運領到第一份蘋果蘿蔔組合包，直呼新年好運到，工作人員現場發送小國旗和國旗紋身貼紙，彩旗在微風中飄揚，現場旗海飄揚，大家以熱情及活力共同迎接新的一年到來。

蘆洲區長陳炳仲表示，在新的一年藉由元旦升旗活動與所有市民朋友同歡慶，龍騰新北，齊聚一新，蘆洲區送給參與升旗典禮的好朋友們蘋果與白蘿蔔，祝福所有的市民朋友新的一年家家戶戶平平安安，有好彩頭。

三重區公所則在三重綜合運動場旁向日葵廣場舉行元旦升旗典禮慶祝活動，由三重區王坤南區長、三重區里長、志工、里民及轄區議員共同出席升旗典禮，現場約有1000名市民共同為龍年揭開序幕，活動現場除安排熱情舞蹈表演外，公所也準備限量國旗周邊小物，有小國旗、國旗貼紙、收納包及加油棒贈送給參與民眾，共同歡慶元旦，展現三重活力精神，為新的一年注入滿滿元氣。

王坤南表示，「元旦」為一年之始，在113年第一個早晨，三重區公所與民眾一同共襄盛舉，讓我們「旗聚三重」共同歡度中華民國113年元旦快樂。

林口區公所今天則在林口社區運動公園舉辦國慶升旗典禮，現場湧入近3000位民眾熱情參與，上千旗海飄揚，眾人齊唱國歌，場面隆重盛大。

林口區長廖武輝表示，今日林口這場元旦升旗活動，是新北唯一非公所舉辦而由蔡淑君議員服務處召集地方士紳一同辦理，並邀區長擔任升旗典禮主席。今年度的林口元旦升旗典禮已經邁入第七屆，林口國慶升旗典禮源自2017年的世大運，當時家家戶戶為了替台灣的選手加油，高掛國旗與標語，被譽為「最愛國的城市」，今天的典禮也特別邀請資深藝人「牛頭帆」馮淬帆擔任升旗手，吸引了數千市民朋友的熱情參與，一同為歡慶元旦。