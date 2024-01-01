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影／台北跨年夜17萬人次湧入 天候狀況佳民眾讚「近年最好看101煙火」

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒／台北即時報導
今年101煙火天氣狀況比去年還要好，民眾直呼是近年最好看的煙火。記者余承翰／攝影
今年101煙火天氣狀況比去年還要好，民眾直呼是近年最好看的煙火。記者余承翰／攝影

北市2024跨年晚會吸引17萬人共襄盛舉，市長蔣萬安在倒數前特別邀請亞、奧運國手上台，並感謝市府團隊過去一年努力，讓北市不斷進步，等了32年的大巨蛋順利開幕，明年將繼續努力，改變正在開始，未來會更加精彩。而今年天氣狀況良好，最精彩重頭戲101焰火完美呈現，不少民眾直呼「是近年最好看一次」

蔣萬安表示，今年是蔣市府團隊從頭用心規畫的跨年活動，相當精彩，一起倒數，他也感謝團隊一年來努力及市民陪伴，讓台北市不斷進步、改變， 除了獲幸福城市評比第一，也是世界最安全城市之一，還有等待32年大巨蛋也正式開幕啟用，舉辦國際賽事，未來將迎接更多比賽及演出。

蔣萬安說，現場動用1700多位警力、700多位清潔隊員、100多位消防人員，還有台北捷運在背後默默付出，民眾欣賞完焰火後，可以和這群辛苦的工作人員說謝謝，如同今天站在舞台身後參加亞、奧運國手，都是台北的驕傲，改變正在開始，相信未來會更加精彩。

今年天氣狀況相較往年更加良好，讓101跨年煙火秀完整呈現，不少民眾更直呼是近年來看過最好看的一次，據了解，今天煙火光是籌辦就長達半年，總長300秒，高達1萬6000發的煙火展演，煙火尾聲更寫下「新年快樂」、「Happy New Year」、「世代永續」、「活力台灣

台北市今年跨年晚會吸引17萬人到場共箱盛舉，市長蔣萬安今天到場致詞特別感謝市府團隊過去一年努力，讓北市不斷進步，等了32年大巨蛋也順利開幕，明年將繼續努力，改變正在開始。記者沈昱嘉／攝影
台北市今年跨年晚會吸引17萬人到場共箱盛舉，市長蔣萬安今天到場致詞特別感謝市府團隊過去一年努力，讓北市不斷進步，等了32年大巨蛋也順利開幕，明年將繼續努力，改變正在開始。記者沈昱嘉／攝影

跨年晚會 團隊 北市

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