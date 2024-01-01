大型遊動廣告車擾民 北市加強稽查

台北街頭經常可見大型遊動廣告車，宣傳效果十足，但議員指出，這類車輛噪音擾民、行駛緩慢影響交通，業者遭稽查並限期改善，卻仍重複違規，質疑市府稽查攔檢只是交差了事。交通局坦言，目前僅核准2輛，今年起將加強稽查，尖峰時段也不會核發路線營運許可。

議員張斯綱指出，商業區隨處可見的大型行動廣告車，明顯違反「台北市廣告物管理自治條例」規定，廣告物設置以張貼、漆繪為原則，不得附加框架、設置於玻璃窗上（含內外）、影響行車安全及視線、加掛物品妨礙安全門開啟，或是違反道路交通安全規則。

張斯綱說，不符規定的車本就不應上路，加上這類廣告車噪音問題嚴重，緩慢經過時，住戶、商辦都會被噪音干擾，交通局應聯合環保局稽查，但目前限期改善的車輛仍有重複違規情形，根本是欺騙相關單位交差了事。他說，相關局處應針對該車輛修正規範，加強稽查，取締違規業者並加重裁罰。

交通局運輸管理科長朱宸佐說，今年起，交通大隊和環保局等會加強稽查頻率，除檢查是否有非法改裝，也會檢測分貝數，尖峰時段不會核發路線營運許可。