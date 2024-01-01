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泰勒絲攻蛋？ 議員憂人潮疏散

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒葉德正／連線報導
美國流行歌手泰勒絲高人氣，副市長李四川昨天在造勢場合透露，泰勒絲團隊將在1月8日開會討論來台灣在大巨蛋開唱可行性。本報資料照片
美國流行歌手泰勒絲高人氣，副市長李四川昨天在造勢場合透露，泰勒絲團隊將在1月8日開會討論來台灣在大巨蛋開唱可行性。本報資料照片

美國流行歌手泰勒絲舉辦世界巡迴演唱會，歌迷為之瘋狂。台北市副市長李四川昨天透露，泰勒絲團隊將在1月8日開會討論來台北大巨蛋開唱的可能性，時間會在2月日本與3月新加坡巡演之間的空檔，但議員擔心人潮疏散的安全及適法性問題，要求市府說清楚；李四川強調，市府、遠雄會有相關配套因應，「這麼的好場地不辦演唱會，沒有道理」。

大巨蛋雖以棒球賽場為主，但各界也認為是演唱會合適舉辦地點，可帶動北市觀光經濟，效益甚至可輻射到鄰近縣市。

議員詹為元表示，大巨蛋經過壓力測試與正式比賽，觀眾席的疏散沒有問題，真正有問題的是演唱會，假如開放民眾進入草皮區，要如何疏散才是考驗？大巨蛋辦國際演唱會，他樂觀其成，但開唱前一定要先做壓力測試，不能等泰勒絲來順便做，萬一有意外，遠雄和北市府都擔當不起。

議員簡舒培說，大巨蛋要辦演唱會必須依「大型群聚活動安全管理自治條例」規定申請，並符合「建築技術規則建築設計施工編」127條或經專業機構審查防火逃生避難安全。現在就是不能辦演唱會，若已和泰勒絲接洽，代表蔣萬安要放水大巨蛋公然違法，等於陷泰勒絲於不義，把臉丟到國際。

李四川表示，泰勒絲亞洲巡迴在新加坡5萬張票秒殺，候補多達25萬，如果來台灣舉辦一場5萬人，演出5場25萬人，帶來的經濟效益很可觀。但主要由民間團隊接洽，並非市府，議員的質疑是針對戲院、集會堂等場所規範，大巨蛋屬於體育館，演唱會是臨時活動，大巨蛋若辦演唱會須向市府提出申請，依相關自治條例辦理。

若泰勒絲來台灣開唱是否能全場開放？李四川說，亞錦賽疏散約20幾分鐘完成，狀況不錯，以往跨年信義區周邊人潮皆逾10萬人同時散場，疏散不會有困難，交通規畫、使照會依規定進行，若需要也會要求遠雄做性能測驗。對於泰勒絲來台開演唱會，市府樂觀其成。

遠雄副總經理楊舜欽表示，目前尚未收到相關單位接洽，還是要依照現行場地使用的規定辦理。

演唱會 大巨蛋 議員

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