越晚越嗨！台北市跨年人潮漸多 便利商店增10倍貨量備戰
「2024台北最High新年城」跨年晚會於晚間7時登場，捷運台北市府站周邊開始湧現人潮，而便利商店一級戰區萊爾富北市信彩店上午也拆除除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍貨量、人力支援，以因應跨年人潮。
活動當天實施三階段交通管制。北市交通大隊說，第一階段為31日19至20時，管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進。
第二階段20至22時，除第一階段管制範圍，並納入逸仙路（忠孝東-仁愛）及仁愛路（光復南-逸仙）禁止車輛進出。第三階段為22時至1月1日3時，管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德-松仁、莊敬-基隆、基隆-光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東-仁愛）及忠孝東路（光復南-松信）所圍區域禁止車輛進出。
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