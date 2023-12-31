越晚越嗨！台北市跨年人潮漸多 便利商店增10倍貨量備戰

「2024台北最High新年城」跨年晚會於晚間7時登場，捷運台北市府站周邊開始湧現人潮，而便利商店一級戰區萊爾富北市信彩店上午也拆除除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍貨量、人力支援，以因應跨年人潮。

活動當天實施三階段交通管制。北市交通大隊說，第一階段為31日19至20時，管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進。