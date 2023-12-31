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新北體育局明年元旦升格 人事凍結由她任代理局長
新北市體育處明年元旦將升格為體育局，外界關注首任局長由誰接下，不過因國民黨總統候選人侯友宜參選總統，市府12月15日起人事凍結直至選後，升格後由現任體育處長洪玉玲為首任代理局長。洪玉玲說，29日下班前接到派令暫代局長，明將揭牌。
新北人事處長林正壹說，因為市長侯友宜現為總統候選人，依照規定市府從12月15日中選會公告第16任總統、副總統選舉候選人名單後人事凍結，不能任用或遷調人員，新北捷運局成立之初也有同樣情況。
新北體育處長洪玉玲說，週五下班前才收到派令，目前為代理局長，明日將在板橋體育場舉行揭牌儀式，目前體育局下設5科4室，分別為運動設施科、競技運動科、全民運動科、運動產業及企劃科、學校體育科及秘書室、人事室、會計室及政風室，升格為一級機關後，將持續投入運動發展的人力與資源。
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