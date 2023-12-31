101煙火、跨年晚會有彩蛋 蔣萬安預告：全國最精彩 陣容最龐大

台北市101煙火與跨年晚會即將登場，表演卡司堅強。台北市長蔣萬安今早陪同國民黨立委候選人李彥秀掃街前受訪時預告，「今天跨年非常精彩」，還賣關子稱中午過後會發布小影片，可以說是全國最精彩、陣容最龐大，邀請民眾到現場或線上收看。

蔣萬安表示，今天晚上會有好幾組藝人演出，包括動力火車、告五人、盧廣仲、徐佳瑩、八三夭，還有韓國團體，比較特別的是，告五人在跨年倒數完後，還為台北市做了一首歌，民眾要來現場或線上收看。

另外，蔣萬安還提到元旦新制，台北市有16項措施，包括教育部分，特教助理員薪資提高、提供動物保育員危險加給；生育部分，女性朋友從結婚孕前的健康檢查會擴大、2歲以下小朋友體重極低納入兒童醫療補助範圍內。

長照部分，蔣萬安說，提供長輩私立救助型長照機構補助；都更部分，除了加速審查速度、畫定都更單元、事業計畫合併審查外，未來小型開發案只要通過幹事會審查就能快速通關；環保安全部分，會增加4處科技執法、柴油車要驗車後上路，否則會面臨相關罰則。