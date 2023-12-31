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大型遊動廣告車噪音、違停擾民 北市明年加強稽查

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市鬧區隨處可見大型遊動廣告車，除了製造噪音外，本身的LED面板等都屬於非法改裝，行經路線也必須經過申請。圖／聯合報系資料照
台北市鬧區隨處可見大型遊動廣告車，除了製造噪音外，本身的LED面板等都屬於非法改裝，行經路線也必須經過申請。圖／聯合報系資料照

北市熱鬧街頭經常可見大型遊動廣告車，宣傳效果十足，但在道路緩慢行駛、製造噪音，還有違規停車與非法改裝等問題，明明不能上路，卻還明目張膽四處遊走，就有議員質疑稽查攔檢都不見成效，根本只是交差了事。交通局回應，基本上加裝LED、音效等就是違法，且在市區行駛需要營運路線許可，明年起將加強稽查，避免影響用路人。

議員張斯綱指出，在商業區隨處可見的大型行動廣告車，已明顯違反「台北市廣告物管理自治條例」規定，廣告物設置，以張貼、漆繪為原則，不得附加框架、設置於玻璃窗上（含內外）、影響行車安全及視線、加掛物品妨礙安全門開啟或違反道路交通安全規則加漆標識規定。

張斯綱表示，這種不符規定的車本來就不應該上路，加上這類大型遊動廣告車噪音問題非常嚴重，緩慢經過住戶、商辦都會被噪音干擾，交通局應該聯合環保局進行稽查，但目前經過限期改善的車輛都仍有重複違規情形，根本是在欺騙相關單位交差了事。

張說，既然大型遊動廣告車已經明顯違規，業者被稽查後也不改善，相關局處應針對該車輛修正規範，要求相關單位加強稽查，取締違規業者並加重裁罰。

北市交通局運輸管理科長朱宸佐說，台北市目前只有2輛大型遊動廣告車是合法的，截至今年11月底，已稽查22輛次違規車，皆要求限期改善。朱強調，基本上大型遊動廣告車加裝LED、音效等就是違反規定，廣告業主應助益法規，別再下這類型的廣告，在路上慢慢開為了要讓人觀看，也會影響交通。

朱宸佐表示，西門町、東區商圈、信義計畫區等鬧區，時常見到大型遊動廣告車蹤影，從2024年起，交通局、交通大隊和環保局會加強稽查頻率，除了檢查是否有非法改裝，也會檢測分貝數，尖峰時段不會核發路線營運許可，避免影響用路人。

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