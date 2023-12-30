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113年元旦台北市16項新制上路 這裡一次看

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市明年元旦有多項新制上路。圖／引用自李四川臉書
台北市明年元旦有多項新制上路。圖／引用自李四川臉書

2024年元旦有許多攸關民眾權益的新制上路，包括基本工資調漲、托育補助調高，台北市政府共公布16項，包括特教助理員加薪、保育員危險加給、擴大補助婚後孕前健康檢查、新增4處地點建置科技執法設備，在明年元旦113年1月1日起正式實施。

台北市元旦新制上路，包括特教助理員加薪、保育員危險加給、提供私立住宿長照機構補助。另外，「未滿2歲極低體重兒」項目納入兒童醫療補助第二類資格；衛生局長期照護科指出，設籍台北市未滿2歲兒童，且於衛生福利部中央健康保險署特約醫院出生或治療之極低體重兒童，將納入兒童醫療補助第二類資格。

明年1月1日起，也擴大補助婚後孕前健康檢查，未婚者得於婚後檢附相關佐證資料申請補助，將未婚者納入婚後孕前健康檢查的補助對象；另提供懷孕婦女子癲前症篩檢，設籍台北市懷孕第9至13周之婦女，或配偶設籍台北市懷孕第9至13周的新移民婦女均列為補助對象。北市府提供待產孕婦暖心待產包「設籍台北市」之待產孕婦及「配偶設籍台北市」之新移民待產孕婦均列為發放對象。

為持續維護交通安全，交通警察大隊分析篩選多事故路口，並配合內科交通安全改善計畫，擇定「民權東路與舊宗路、行忠路口」、「港墘路與堤頂大道口」、「南京東路與建國北路口」及「忠孝東路與敦化南路口」等4處地點建置科技執法設備，明年元旦113年1月1日起正式啟用。

另外，113年1月1日起實施對少年所有相關強制作為都應少年法院審核後為之、台北市公園管理自治條例修正案開始實施，以及通過「台北市都市設計及土地使用開發許可審議規則」修正案，預計113年1月發布實施。

北市府也配合中央法規，自113年1月1日起，經環保機關排氣檢驗不合格之柴油車輛，隔年起須連續2年辦理定期檢驗，逾期未完成檢驗，可依空氣污染防制法裁處500元以上、1萬5000 元以下罰款鍰；強化網購包裝限材限重及減量，北市62家中型業者列優先稽查對象，業者若使用含聚氯乙烯(PVC)的膠帶或塑膠包材等違規行為，可依廢棄物清理法裁處1200元至6000元，網購包裝減量不符規定，可依資源回收再利用法裁處3萬至15萬元。

113年1月1日起，94年(含)以後出生之役男，回復徵集服常備兵現役，為期1年，94年次役男如要出國，出境前30日內必須完成申請核准。

另因應中央政府新制台北小巨蛋公益檔期從113年1月1日起由60日調整為70日（體育檔期增加10日）；北市動質處「特殊境遇家庭」比照弱勢族群調降質借利率，月利率由0.62%降至0.36%。

北市 元旦 孕婦

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