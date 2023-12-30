注意！新北清潔隊連假收運時間曝 明停止收運

元旦3天連假到來，新北環保局清潔隊垃圾收運服務仍需注意時間，環保局表示，今天正常收運、31日周日適逢清潔隊例休停止收運、明年1月1日元旦照常收運，若查獲破壞環境衛生的違規行為，將依廢棄物清理法規定告發，最高可處新台幣6千元罰鍰。

環保局表示，民眾交付垃圾時，應依規定區分ㄧ般垃圾、廚餘和資源回收物等3類，廚餘或資收物請勿隨意混入專用垃圾袋，一起丟入垃圾車，尤其危險物品務必要先行妥適處理，以免因車斗內的密閉空間，加上經機器擠壓、摩擦產生火花而爆炸，造成第ㄧ線收運人員及後端處理廠安全的疑慮。

環保局強調，清潔隊員犧牲假期為民服務，請務必協助做好垃圾分類、資源回收，尤其是丟垃圾前，應先將垃圾分類打包妥當，再交由垃圾車及資源回收車收運，像造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，應排空後再交付資源回收車；行動電源應勿直接丟至垃圾車；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，須等到餘燼全滅並混水後再丟垃圾車。

環保局提醒，連假期間外出遊玩，勿隨手亂丟垃圾、亂丟煙蒂、隨地吐痰等，稽查員除加強機動巡查外，也會架設移動式監視器，一旦查獲破壞環境衛生的違規行為，將依廢棄物清理法規定告發，最高可處6千元罰鍰。