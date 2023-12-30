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2024台北燈節 蔣萬安曝：主燈是3層樓的一隻龍

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安與藝人吳宗憲行銷2024台北燈節。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安與藝人吳宗憲行銷2024台北燈節。圖／北市府提供

台北市政府2024台北燈節2月2日在西門町登場，今年是龍年，將以「龍躍光城」概念飛躍台北城。台北市長蔣萬安上午陪立委候選人王鴻薇赴濱江市場掃街時受訪指出，今年主燈是3層樓的一隻龍，透過整個光雕燈光的投射，非常氣派壯觀。

蔣萬安說，台北燈節今年特別選在西門商圈，沿著中華路到北門，串接整個藝術的光廊，我們也邀請知名的設計師當策展人，也邀請到知名的書法家，會非常的光彩絢麗。

他說，主燈就是3層樓的一隻龍，透過整個光雕燈光的投射，非常的氣派壯觀，也有一個展區，是讓很多不只有藝術家、紙雕師，還有學生優秀的作品也會展示出來，會非常精彩。到時候也會帶動周邊商圈，結合附近的宮廟一起串接，歡迎所有的好朋友到西門商圈感受台北市滿滿的熱情。

台北市長蔣萬安與藝人吳宗憲行銷2024台北燈節。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安與藝人吳宗憲行銷2024台北燈節。圖／北市府提供

蔣萬安 設計師

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