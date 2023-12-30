2024台北燈節 蔣萬安曝：主燈是3層樓的一隻龍

台北市政府2024台北燈節2月2日在西門町登場，今年是龍年，將以「龍躍光城」概念飛躍台北城。台北市長蔣萬安上午陪立委候選人王鴻薇赴濱江市場掃街時受訪指出，今年主燈是3層樓的一隻龍，透過整個光雕燈光的投射，非常氣派壯觀。

蔣萬安說，台北燈節今年特別選在西門商圈，沿著中華路到北門，串接整個藝術的光廊，我們也邀請知名的設計師當策展人，也邀請到知名的書法家，會非常的光彩絢麗。