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土城、中和2工業區 都更審議通過

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
中和中原段都更案基地現況圖。圖／新北城鄉局提供
中和中原段都更案基地現況圖。圖／新北城鄉局提供

老舊工業聚落逐漸式微，新北工業區多元都更總申請案件計60件、申請基地總面積約47公頃，新北昨天審議通過土城、中和2處工業區都更案共2633坪，改建老舊廠房。藍綠議員也肯定老舊工業區轉型，認為可提高消防規格，改善公安、勞安。

城鄉局表示，新北工業區多元都更總申請案件至今計達60件，其中土城工業區都更案件計24件，為申請量最高，其次為三重區12件、再者為中和區8件。

土城都更案基地現況圖。圖／新北城鄉局提供
土城都更案基地現況圖。圖／新北城鄉局提供

昨審議通過中和及土城都更案，其中中和區中板路25巷都更案基地面積1674坪、土城區民權街都更案基地面積959坪。城鄉局表示，中和都更案現況多為簡陋老舊廠房，原為廢棄物資源回收、印刷產業使用，將打造地上13層、地下3層，總樓地板面積約1萬坪的作業廠房，未來將引入電子輕工業，預計明年7月開工、2026年完工。

土城區民權街都更案位於土城工業區內，基地面積959坪，現況為2層樓老舊簡陋廠房，主要為金屬製品製造業，該案為自地自建案，更新後預計興建1棟地上12層、地下3層作業廠房，提供200個職缺，預計明年6月開工、2026年完工。

新北都更處長林炳勲表示，早期新北市是以北市為中心衛星市鎮發展，加上區位及交通路網優勢，形成工業聚落，像中和早期以紡織、食品加工、印刷等民生工業為主，許多廠房偏低樓層、低密度使用，現今形成老舊聚落，也不符當前產業使用需求。

市議員黃淑君表示，產業不斷升級，應重新檢討工業區規畫，搭配產業需求統整考量，讓資源分配落實執行，進而檢討碳排放，才能讓產業轉型。市議員黃心華指出，近年陸續傳出舊工廠火警，可藉推動都更，提高消防規格，改善公安、勞安，另新北市府有必要與進駐廠商一同規畫周邊機能，完善就業環境、留住產業人才。

都更 議員

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