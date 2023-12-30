土城、中和2工業區 都更審議通過

汐止區復興公園已經很久，現有的地面及遊樂設施都有老舊不敷使用的問題，附近又都是社區大樓，居住人口密集，使用率很高，所以，新北市議員廖先翔就協助請市政府進行改造，老舊公園更新工程就要在明年一月動工，要將公園分為三大主題，有綠地、兒童遊憩及體健設施區，預計明年中完工。

2023-12-29 19:08