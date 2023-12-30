北台8縣市幸福保衛站 寒假啟動

北台8縣市昨舉辦「幸福保衛站」記者會，宣示明年1月20日寒假起同步啟動幸福保衛站，凡設籍、就讀或在北台8縣市發生急難的18歲以下學童，可到四大超商、7500個據點求助取餐，預計可幫助180萬名學生。

北台8縣市包括宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市及苗栗縣。新北代理市長劉和然說，新北自2013年起與統一、全家、萊爾富及來來（OK）超商合作成立幸福保衛站，成為社會安全網一環，家庭遇急難的18歲以下學童飢餓時，可至超商取餐，超商通報後由市府跨局處力量協助個案家庭，迄今已達9萬2089人次取餐，協助許多家庭度過難關。

劉和然說，今年北台區域發展推動委員會將幸福保衛站納入合作計畫，目的是不能讓孩子挨餓，雖然中低收家庭都有列管，但突發狀況難以掌握，讓孩子領餐時填簡單資料，是擔心會有照顧家庭遺漏的狀況。

新北教育局表示，明年1月20日寒假開始當天，北台區域內街頭巷尾、24小時全年無休，超過7500家的四大超商，將成為兒少安全守護據點，18歲以下家遇急難學童飢餓時，可選取飯、麵或麵包等主食餐點及不含酒精飲料，合計100元，並在店內食用，學童只要填寫基本資料，不須檢視證件，後續由超商通報縣市政府，再由縣市政府視個案情形挹注社福或教育資源。

基隆副市長邱珮琳表示，感謝各縣市議員才能讓這個案子通過，基隆20.2％是高齡化人口，近期跟專家開過會，質疑100元會不會太少，未來還會再跟新北市討論，還是有機會調高金額。

台北市副秘書長林哲宏表示，感謝讓北市有機會參與，北市雖然面積不大，但超商密集度高，在兒少取餐部分扮演重要角色。