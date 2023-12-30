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解決內科壅塞 李四川：明年設遊園車

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市為解決內湖塞車困境，首辦「內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫」，邀企業攜手解決交通問題。本報資料照片
北市為解決內湖塞車困境，首辦「內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫」，邀企業攜手解決交通問題。本報資料照片

北市府為解決內湖塞車，引進「綠運輸結合ESG推廣計畫」，內湖科學園區61家企業響應，包括彈性上下班、開辦企業接駁車和鼓勵員工騎自行車，副市長李四川表示，明年推「遊園車」，讓內科員工減少開車。企業建議，在下內科的交流道旁開闢大型停車場，讓開車族停妥後搭「遊園車」，減少入內科車流。

ESG計畫是政府與企業共同參與，改善員工通勤時衝擊交通、環境，李四川昨說，推行後內科的尖峰時段已降6到13%旅行時間，雖然體感難感受，但跨出第一步，並搭配短中長期計畫。

李四川認為，未來推每天定時巡迴的「遊園車」，讓企業員工們減少開車，市府也會給補助，要趕在捷運東環段發包動工之前啟動，是解決交通黑暗期來臨的配套措施；捷運汐東線也規畫從新北汐止延伸到內湖的舊宗路，相關綜合規畫報告明年會報中央，盼盡速核定。

李四川也說，日前與交通部長王國材會議，談到內科往國道匝道現行9百公尺要繼續延伸，目前僅有2家電動公車車廠，應該擴充到3到4家，讓公車業者能有更多選擇，以利全面轉型為電動公車。

交通局綜合規劃科長廖苑伶說，汽車多利用國道離開內科，因此和高公局商討，進入國道前的匝道能往前延伸，屆時高速公路能載多些車輛，市區不會塞車打結。

台達電企業信息處資深副理周玉璋建議，市府能在下內科交流道旁開闢大型停車場，讓必須開車上班的民眾，停妥後搭乘「遊園車」，屆時園區車輛變少後，交通也能順暢。

對「ESG推廣計畫」，詮營公司董事長呂學博認為，確有改善，平時公司也會和內湖警分局密切合作，不過行愛路、行善路紅綠燈號誌，停等時間過久，還有行愛路首都客運司機出車時車速過快等狀況，還待改善。

周玉璋說，台達電率先採彈性上下班、增設電動車充電基樁，以及自行車停車區等相關設備，北市府推的遊園車會很受用，畢竟內科核心區離捷運站點有段距離。

曜越科技公司鼓勵員工騎乘自行車，並祭出累積里程抽獎，總經理潘建銘說，公司近期代理腳踏車，因而想出騎腳踏車上下班的方式，公司內也設有淋浴間，不怕流汗來上班。

交通局說，針對企業界提出的建議，會再與相關單位、企業進一步研議討論。

內湖 李四川 自行車

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