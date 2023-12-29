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櫻花妹來台求學感受人情味 拍片介紹推廣台南

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
為吸引國內外遊客蒞臨台南，南市府觀旅局邀請在台南生活的外國人，以自己的視角感受，拍攝體驗台南的不同語言影片，今舉辦成果發表會。記者萬于甄／攝影
為吸引國內外遊客蒞臨台南，南市府觀旅局邀請在台南生活的外國人，以自己的視角感受，拍攝體驗台南的不同語言影片，今舉辦成果發表會。記者萬于甄／攝影

為吸引國內外遊客蒞臨台南，南市府觀旅局邀請在台南生活的外國人，以自己的視角感受，拍攝體驗台南的不同語言影片，其中，來自日本的梅川同學分享，因深刻感受到台南的人情味，特地拍片介紹，希望把台南的美好介紹給日本友人，也讓家人可以放心。

觀旅局為迎接台南400盛事，舉辦外國人體驗台南影片徵件及旅遊明信片創作大賽，今舉辦成果發表會，共有來自10個國家、15部體驗台南的影片入選，並從700組報名團隊中，選出66組優秀得獎明信片。

市長黃偉哲提到，藉由在台南就學、就業的外國友人視角，呈現各種樣貌的台南，也讓生活在台南的國際友人，成為台南宣傳大使，相信可吸引到不同國籍、年齡的客群，同時希望利用影片、明信片傳播，邀請世界各地的朋友共襄盛舉台南400。

來自日本的梅川同學分享，自己獨自在台南就學讀書，一開始語言溝通不是很容易，想去的地方找不到、吃飯點餐也會看不懂，但台南人都會熱情的給予協助，真的讓她非常感動，因此她把這份美好的人情味拍成影片，希望讓更多人認識台南，也讓在日本的家人可以放心。

觀旅局長林國華說，今現場展示旅遊明信片創作大賽66組得獎作品，初步印製2萬份，將透過提供影片連結及寄送明信片、電子明信片等給大專院校外籍生，透過分享寄送預計可觸及逾15國家、超過 2萬5000人次，並邀請旅客一同到台南。

此外，明信片也將在台南各地10處旅遊服務中心，及七股、北門、官田及南化遊客中心等地，每處放置300份，民眾只要打卡並標記「一起台南世界交陪」，即可獲得3張明信片，數量有限送完為止，詳細地點可洽台南旅遊網或市府觀旅局官網查詢。

為吸引國內外遊客蒞臨台南，南市府觀旅局邀請在台南生活的外國人，以自己的視角感受，拍攝體驗台南的不同語言影片，今舉辦成果發表會。記者萬于甄／攝影
為吸引國內外遊客蒞臨台南，南市府觀旅局邀請在台南生活的外國人，以自己的視角感受，拍攝體驗台南的不同語言影片，今舉辦成果發表會。記者萬于甄／攝影
台南市觀旅局舉辦旅遊明信片創作大賽，從700組報名團隊中，選出66組優秀得獎明信片。記者萬于甄／攝影
台南市觀旅局舉辦旅遊明信片創作大賽，從700組報名團隊中，選出66組優秀得獎明信片。記者萬于甄／攝影
現場展示旅遊明信片創作大賽66組得獎作品，將提供給大專院校外籍生分享寄送，民眾也可在台南各地旅遊服務中心及遊客中心打卡領取。記者萬于甄／攝影
現場展示旅遊明信片創作大賽66組得獎作品，將提供給大專院校外籍生分享寄送，民眾也可在台南各地旅遊服務中心及遊客中心打卡領取。記者萬于甄／攝影
來自日本的梅川同學（中）分享，因深刻感受到台南的人情味，特地拍片介紹，希望把台南的美好介紹給日本友人，也讓家人可以放心。記者萬于甄／攝影
來自日本的梅川同學（中）分享，因深刻感受到台南的人情味，特地拍片介紹，希望把台南的美好介紹給日本友人，也讓家人可以放心。記者萬于甄／攝影

台南 影片 日本 黃偉哲

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