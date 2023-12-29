汐止復興公園改造要開工 三大主題區明年中完工

聯合新聞網／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區復興公園改造，明年一月動工，要將公園分為三大主題，有綠地、兒童遊憩及體健設施區，預計明年中完工。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區復興公園改造，明年一月動工，要將公園分為三大主題，有綠地、兒童遊憩及體健設施區，預計明年中完工。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區復興公園已經很久，現有的地面及遊樂設施都有老舊不敷使用的問題，附近又都是社區大樓，居住人口密集，使用率很高，所以，新北市議員廖先翔就協助請市政府進行改造，老舊公園更新工程就要在明年一月動工，要將公園分為三大主題，有綠地、兒童遊憩及體健設施區，預計明年中完工。

復興里長蕭素真說，復興里位處市中心，再加上社區大樓多，公園的使率很高，這次很感謝新北市議員廖先翔爭取1200萬的預算，要將三個區塊的公園重新調整規劃，讓大人、小孩都有更舒適安全的遊憩空間，這次三個區域會做不同的功能使用規劃，期待新的公園完成，提供更優質的休閒環境。

新北市議員廖先翔表示，這幾年都協同新北市政府做公園的新闢或改造，讓市民及小朋友都有更好的遊憩空間，這次是要將一長條的復興公園做改善，因為這一帶居住人口密度非常的高，公園使用率很高，希望透過整體規劃讓大家休憩使用更方便，這次爭取了大概1200萬的經費，會將三個區域設計不同的主題，包括兒童遊戲區、體健區以及廣場，預計明年1/1開工，明年中完成，到時候復興公園有嶄新面貌。

議員 廖先翔

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