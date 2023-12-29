缺工缺司機 汐止新巴士6條路線班次時刻表有變動

汐止區的新巴士，因為缺工缺司機影響，有6條路線受到衝擊，原本兩家廠商各經營6條路線，但是，明年卻只有一家業者來標，有6條路線沒標出去，公所也緊急找公車業者協助，今(29)日邀請議員服務處及里長們，召開新巴士委外營運司機缺工緊急調整路線因應協調會，目前有業者接手，不過，6條路線的班次時刻表都會有所變動。

汐止區長林慶豐表示，汐止區的新巴士因為相關的缺工問題，所以，針對部分路線會做調整，主要是針對時段以及一些路線，今天也邀請里長來做溝通討論，希望在能正常營運的前提下，部分班次路線做調整。

從民國85年開始的汐止社區巴士，新北市升格後改為新巴士，10幾條路線，跑遍大街小巷還有公車到不了的山區，20多年了，也成了許多民眾重要的交通工具，不過，缺工影響，找不到司機，汐止區有6條路線的新巴士受到影響，協調會不少里長們提出看法，其中包括平溪線不再延伸到平溪，只到仁愛橋，至於F913也不再延伸到水蓮山莊，幾千戶的社區沒車搭，引起里長反彈。

湖蓮里長翁春娟說，全部的車子只到橋到，而不上水蓮山莊，全部里民都在上頭，社區很多人搭，而且整條都是山路，尤其是下雨天，讓那些老人家怎麼進出，可以接受減班、但不能完全沒車子上去。

汐止區新巴士12條路線，往年是兩家業者各負責6條路線，儘管明年經費又追加了一千多萬，但是卻還是只有一家業者來標，換句話說，有6條路線沒標出去，受衝擊的包括F909、F911、F913、F915、F919、F920，離元旦只剩下幾天，公所也緊急找公車業者協助。

林慶豐指出，目前針對沒有業者營運的，有找相關業者支援，會調整路線及班次時間，讓新巴士正常營運，服務不中斷，針對變動的部分，新的時刻表陸續會在站牌及公所網頁及相關社群媒體露出。

在經過協調後，目前包括已經完成招標的世豪及後來找的大南公車，答應先接手兩個月，讓這6條沒標出去的路線，明年元月份起至少還能夠繼續行駛，不過，除了支線不再跑，每天發車班次時間也會調整變動，所以，如果明年要搭新巴士，可能要先上公所網站查詢新的時刻表，以免等不到車。