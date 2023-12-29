外籍看護工休假怎麼辦？台南市提供「身障臨短托」服務

台南市為提供身障者家庭照顧者支持，推動「身心障礙者臨時暨短期照顧服務」，提供身障者臨時及短期照顧服務，並放寬不限戶籍，凡居住台南市，經社會局需求評估核定、且無使用政府其他與家庭照顧相關服務或補助者，都可提出申請，內容包含陪伴與安全看顧、協助餵食、簡易身體照顧、臨時性陪同就醫等，還可選擇到宅或送至定點機構，讓主要照顧家屬獲得喘息機會，紓解長期照顧壓力。

市長黃偉哲表示，家庭照顧是條長遠且全年無休之路，照顧者也需要被照顧。過去受限於法規，聘有外籍看護工的家庭不能重複使用身障臨短托服務；台南市考量家庭照顧者照顧分工及現今多元居住型態，已自2021年起針對設籍外縣市但實際居住於台南市並由外籍家庭看護工照顧的身障者，在看護工臨時請假、休假或到職前仍有密集照顧需求，皆已放寬身心障礙者臨時暨短期照顧服務的適用對象，讓家屬獲喘息機會。

20歲的琪琪因先天性遺傳疾病造成下肢萎縮無力及智能不足，長期倚賴他人協助日常起居，家人聘僱外籍看護工及母親輪流照顧，上個月外籍看護工返國3周，須找尋替代照顧人力，社會局社工連結「身心障礙者臨時及短期照顧服務」，服務單位安排接受專業訓練的臨托員至家中提供服務，琪琪母親特別致電社會局，感謝解決外籍看護工請假之空窗期人力不足的問題，減輕她獨自照顧焦慮與困難。

社會局長盧禹璁表示，台南市目前身障者臨時及短期照顧服務資源共計19家，包含10家居家式、1家社區式與8家機構式服務，民眾可依其需求選擇適合的照顧模式。民眾只需檢具外籍家庭看護工入國許可相關文件及出入國來回機票等證明，皆可提出申請。民眾可向戶籍所在地區公所或向社會局提出申請，經社會局訪視評估後，符合資格者將媒合服務提供單位提供服務，相關臨短托服務單位聯絡資訊可查詢社會局官網或洽身心障礙褔利科06-2991111分機8175。