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北市四分溪水變白 「忍者龜」入箱涵揪出污染源

中央社／ 台北29日電
四分溪。示意圖／大地處提供
四分溪。示意圖／大地處提供

北市環保局接到陳情指四分溪遭污染變白，堪稱「現代忍者龜」的溝渠隊人員下箱涵追蹤溯源，確認污染源為中央研究院經濟研究所B棟外牆整修工程清洗油漆桶污水，將依法告發。

台北市環保局今天發布新聞稿指出，昨天下午4時接獲民眾通報，指四分溪溪水呈乳白色，疑似遭受污染。獲訊後，稽查大隊立即派員至現場處理，現場聞到淡淡的油漆味，沒有明顯的油污情形。

環保局表示，經溯源發現，污水是由中央研究院排水涵管流出，但當時院內各項工程均停工、無人在場。

環保局溝渠隊人員身著青蛙裝進入箱涵查察污染來源，經百餘公尺的巡查，發現白色水況來自院區雨水溝匯流進入箱涵，循溝體向上溯源，昨晚近9時發現中央研究院經濟研究所B棟外牆整修工區內，有近120個油漆桶清洗，確認為污染來源。

環保局除依違反水污法第30條處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，依法告發外，為盡速恢復溪水水質，環保局今早已調派2台吸泥車，前往中研院協助抽除院內殘留污水。

環保局呼籲，民眾或施工廠商於清洗容器可能造成環境污染時，應收集清洗後污水，不得任意排放，以免觸法遭罰。

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