新北工業區都更達47公頃 今再審議通過兩件2633坪

隨著時代變遷，老舊工業聚落逐漸式微，因應現今產業需求提升，考量傳統工業區具交通地理條件優勢，新北市推動在地都更，如三重工業區有國道1號、台64線及捷運中和新蘆線，土城工業區則有國道3號、台3線及捷運板南線。目前工業區多元都更共60件，申請基地總面積約47公頃，今再審議通過2處共2633坪。

城鄉局表示，新北市工業區多元都更總申請案件至今計達60件、基地總面積約47公頃，其中土城工業區都更案件計24件，為新北工業區申請量最高，其次為三重區12件、再者為中和區8件，透過工業區多元都更，更新後總樓地板面積約83萬坪，提供優質產業發展空間進而提升產業競爭力，創造安全舒適的工作環境。

今審議通過兩處包括新北市中和區鄰近捷運中原站以及位於土城工業區的都更案，中和區中板路25巷都更案基地面積1674坪、土城區民權街都更案位於土城工業區基地面積959坪，透過都更帶改建老舊廠房，滿足產業空間需求，提供更多就業機會。

中和區中板路25巷都更案基地面積1674坪，現況多為簡陋的老舊廠房，主要為廢棄物資源回收、印刷產業使用，原土地所有權人4人，經實施者整合至100%全體地主同意後，今送大會審議通過，更新後將重新打造地上13層、地下3層，總樓地板面積約1萬坪，符合現代化作業流程環境之作業廠房，未來將引入電子輕工業，預計於明年7月開工、2026年完工。

土城區民權街都更案位於土城工業區內，基地面積959坪，現況為2層樓老舊簡陋廠房，主要為金屬製品製造業使用，仍可見早期工業園區設備不足及工安意識未完備樣貌，此案為自地自建案，更新後預計興建1棟地上12層、地下3層作業廠房，提供200個職缺，且基地退縮留設人行步道增加開放空間，同時提升整體都市景觀及防災機能，預計2024年6月開工、2026年完工。