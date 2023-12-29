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解決內科交通 李四川：明年設置「遊園車」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長李四川出席會議。記者邱書昱／攝影
台北市副市長李四川出席會議。記者邱書昱／攝影

為解內湖塞車，市府首次引進「綠運輸結合ESG推廣計畫」，內科61家企業響應，彈性上下班、企業接駁車、鼓勵員工騎乘自行車，有企業為此打造淋浴間。李四川今表示，趕在捷運東環段前，推園區內的「遊園車」，預計明年上路。

內科ESG計畫是政府參與外，企業主動改善員工通勤對交通、環境衝擊，包含彈性上下班、接駁車、騎乘自行車等合作方式。李四川表示，推行後內科的尖峰時段已下降6到13%旅行時間，雖然不多、體感難以感受，但確實跨出第一步，搭配短中長期計畫。

李四川認為，園區內不要以上下班接駁車，而是每天定時巡迴的「遊園車」，讓企業員工們減少開車，市府也會願意在預算上給予相關補助，也要趕在捷運東環段發包動工之前，替交通黑暗期進行配套。

另外，他說，新北興建的捷運汐東線，也協調汐止延伸到內湖的舊宗，相關綜合規畫報告明年會報行中央，盼希望能儘速核定。

李四川也說，日前與交通部長王國材會議，談到內科往國道匝道現行9百公尺要繼續延伸，而目前僅有2家電動公車車廠，應該擴充到3到4家，讓公車業者能有更多選擇，以利全面轉型為電動公車。

對此，交通局綜合規劃科長廖苑伶說，「遊園車」規畫，會持續與企業商討，以符合需求，預計明年、捷運東環線施工之前設置，同時，汽車多利用國道離開內科，因此和高公局商討，進入國道前的匝道，能往前延伸，屆時高速公路能乘載多些車輛，市區不會塞車打結。

捷運 李四川 國道 王國材

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