北台8縣市1／20起急難孩童可到超商取餐 180萬人受惠

北台8縣市今在新北市府辦「北台8縣市幸福保衛站記者會」，宣示自明年1月20日起同步啟動幸福保衛站，凡設籍、就讀或在北台8縣市境內發生急難事由的18歲以下學童，可24小時到四大超商求助取餐，預計可幫助到180萬名孩童。新北副市長劉和然表示，當時要做這件事時，時任副市長就是侯友宜，目的是不能讓孩子沒東西吃。

北台區域涵蓋宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市及苗栗縣。新北副市長劉和然表示，新北市自2013年起與統一、全家、萊爾富及來來超商合作成立幸福保衛站，成為社會安全網的一環，18歲以下家遇急難學童飢餓時，可至超商求助取餐，超商通報後由市府跨局處力量協助個案家庭，迄今已達9萬2089人次取餐。

劉和然說，已協助許多家庭度過難關，今年北台區域發展推動委員會將幸福保衛站納入合作計畫，凡設籍、就讀或在北台8縣市境內發生急難事由的18歲以下學童，可至四大超商求助取餐。劉說，目的是不能讓孩子沒東西吃，雖然中低收家庭都有列管，但突發狀況難以掌握，讓孩子領餐時填簡單資料，是因擔心會有照顧家庭遺漏的狀況，才能真正照顧到每個需要的孩子。