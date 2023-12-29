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總統府元旦升旗典禮 北市警規劃3階段交通管制

中央社／ 台北29日電

台北市警察局表示，配合「民國113年元旦總統府升旗典禮」預演，凱達格蘭大道附近路段從30日上午10時起開始管制；升旗典禮將採3階段交通管制，從31日晚上9時實施。

台北市警察局交通大隊今天發布新聞資料指出，配合「113年1月1日元旦總統府升旗典禮」活動，規劃會場周邊區域及道路實施交通管制措施。

警方表示，針對活動舞台設備搭建，包含凱達格蘭大道（重慶南路以東至懷寧街以西）雙向外側2線車道，即起開始管制至31日晚上9時，管制車輛不管制行人。

至於總統府元旦升旗典禮預演，警方說，管制時間為30日上午10時至下午5時，範圍包含凱達格蘭大道重慶南路以東至公園路以西、重慶南路及懷寧街（寶慶路以南至貴陽街1段以北）全線車道，僅管制車輛。

警方表示，總統元旦升旗典禮將實施3階段交通管制；第1階段自12月31日晚上9時至113年1月1日凌晨4時30分，包含博愛路（不含）以東、寶慶路（含）以南、公園路（不含）以西、貴陽街（含）以北範圍道路，重慶南路南往北車流提前於愛國西路口管制，北往南車流提前於衡陽路口管制；人、車管制，憑證入場。

第2階段從明年1月1日凌晨4時至上午8時，包含博愛路（不含）以東；衡陽路、襄陽路及常德街（不含）以南；中山南路（不含）以西；愛國西路（不含）以北範圍道路，管制車輛進出。

第3階段為明年1月1日上午8時至下午3時，範圍從凱達格蘭大道、重慶南路（含）以東至公園路（不含）以西、重慶南路及懷寧街、寶慶路（不含）以南至貴陽街1段（不含）以北範圍道路，管制車輛進出，並視散場狀況彈性開放道路。

警方說，因應活動，公車將配合改道行駛，可至台北市公共運輸處官網查詢相關資訊；貴陽街（公園路至博愛路段）、寶慶路（懷寧街至博愛路段）、懷寧街（寶慶路至貴陽街段）汽、機車停車格位暫停使用，並禁止車輛停放，民眾應提早駛離車輛。

警方表示，台北捷運公司自12月31日晚上10時起至明年1月1日上午8時止，關閉捷運台大醫院站1號及4號西側出入口鐵門，往公園路方向及其他出入口正常開放通行。

元旦升旗 總統府 交通管制

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