危老都更擬移老樹 地方憂整片枯死

台北市2003年催生「台北市樹木保護自治條例」，迄今已有3627棵老樹受到保護，北市文化局前局長龍應台列管保護的第一棵老樟樹，最近周圍樹群因建商要開發危老都更案，計畫將兩棵樹齡逾50年老樹移植，引發地方擔憂；文化局表示，建商提案後，前天經樹木保護委員會審查，認為資料仍不完整，決議請申請單位修正後再送審。

北市木柵路一段238巷內，老樹群陪伴在地許多歲月，危老都更案要蓋地上13層、地下3層的大樓，會影響5棵受保護樹木，建商計畫其中3棵原地保留、2棵則是移植，要移植的樹就坐落在建商購置的土地內。

在地居民王小姐說，當地居民、樹保委員和相關工作人員試圖和建商溝通，卻遭無視，這不僅僅是2棵陪伴在地的老樹，而是攸關整片樹群，更是難得捕捉到台灣藍鵲身影的生態跳島，訴求周圍不要有工程，因為這些樹木根系很淺，周遭老房不適合開發。

她有感而發地說，她的媽媽早年與龍應台搶救了那棵老樟樹，如今媽媽今年過世，因此這片樹林要由她來守護。

住在上坡、北市第一棵受保樹木所在地的90歲屋主王先生說，周遭的樹根系不深，只要開工，水脈就會斷絕，遲早會枯死，重點非樹木離工地多遠的問題。

文化局表示，受保樹條件是，樹胸高直徑0.8公尺以上、樹胸圍2.5公尺以上、樹齡超過50年以上，或是珍稀、具生態、生物、地理及區域人文歷史、文化代表性的樹木；若要移植，需要由建設公司提交相關計畫到樹保委員會，由委員們進行審議，第一階段為幹事會議，通過後才會到第二階段的委員會，全數通過後才能作業。

至於居民擔心樹木遭解編，樹保委員直言，建商無法說解列就解列，這同樣要經過2到3位委員召開幹事會議、委員會後才能解除，「若擅自作業，會受到樹保法開罰，不是建商說的算。」老樹如果在原地能健康成長，委員們會支持原地保留，建商首要做的是召開專家會勘，評估樹木的保護。

台灣樹人會秘書長潘翰疆說，建商不應該只是草草計畫，即便是危老都更也是能以退縮基地方式，達到當地居民盼望的樹木原地保留。