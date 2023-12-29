全台首例非原住民 2口述傳統藝師 獲文化資產證書

新北市文化局頒授「文化資產證書」給今年度新登錄的2位口述傳統藝師陳好夫、高羅珠，讚揚2位藝師對相褒歌保存及傳承的貢獻，83歲陳好夫說，相褒歌幾乎失傳，他正和時間賽跑，會努力讓更多人聽見相褒歌之美。

陳好夫說，相褒歌是他年幼時祖父傳授的，基於對技藝傳承使命感，他從建材行退休後便在石碇老人會、學校等地教授相褒歌，也和大學老師合作，強化青年世代的傳承與交流。89歲高羅珠長年生活在石碇，早期從事採茶、種茶工作，因此有機會學唱相褒歌。

文化局長張䕒育表示，石碇相褒歌起源採茶行業，茶農透過歌唱消遣枯燥工作，或相互表達情意，歌詞結構為七字一句，四句一葩，常逐句押韻，無一定歌詞本，保存完整的歌詞本更是寥寥無幾，隨著北部茶業逐漸蕭條，熟悉相褒歌者出現斷層，傳承挑戰加大，面臨失傳危機，保存維護刻不容緩。

新北市府自2008年起迄今認定無形文化資產保存者共56組，民俗類13組、傳統表演藝術18組、傳統工藝24組、口述傳統1組，在登錄後透過計畫補助、傳習課程等，保存維護無形文化資產並以影像記錄與出版專書，收錄藝師們的回憶及技藝。